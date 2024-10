Sinner, ora il Six Kings Slam: debutto contro Medvedev, poi di nuovo sfida a Djokovic? Montepremi da favola

Mercoledì la sfida allo Zar nel primo turno del torneo esibizione di Riad dal cachet faraonico: in semifinale Jannik potrebbe ritrovare Nole, già qualificato di diritto.

Sinner contro Djokovic, la finale (dominata da Jannik) che ha deciso il Masters 1000 di Shanghai potrebbe essere replicata già giovedì. Jannik e Novak potrebbero ritrovarsi contro nella semifinale del Six Kings Slam, il torneo esibizione in programma a Riad da mercoledì 16 a sabato 19. Solo Djokovic, paradossalmente, è sicuro di giocare il match: Sinner, che pure domina la classifica ATP con ampio margine sul secondo, Alcaraz, deve prima superare il primo turno.

La nuova sfida di Sinner: il torneo esibizione in Arabia Saudita

La formula particolare del torneo prevede infatti la partecipazione di sei “re”, presentati come vincitori di Slam: in realtà ce n’è uno, Rune, che di Slam non ne ha ancora vinti (e chissà se ne vincerà mai uno). Due di questi “re del tennis” sono già in semifinale, entrambe in programma giovedì 17: Novak Djokovic e Rafa Nadal, in uno degli ultimissimi atti della sua leggendaria carriera. Per gli altri quattro, c’è da superare il giorno prima – mercoledì 16 – il barrage dei quarti.

Il calendario del Six Kings Slam: si parte con Sinner-Medvedev

I due incontri della prima giornata vedranno protagonisti Jannik Sinner contro Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz contro Holger Rune. Per il rosso di San Candido e lo Zar si tratterà di un remake del quarto di finale di Shanghai, pochi giorni dopo. Ad attendere il vincitore – appunto – ci sarà Nole, mentre chi si aggiudicherà la sfida tra Alcaraz e Rune affronterà Rafa Nadal. E tutto lascia presupporre un derby spagnolo dal finale scontato ma dal fascino immutato.

Niente punti per la classifica ATP: a Ryad si gioca solo per soldi

Sabato 19, dopo un giorno di riposo – è il prezzo da pagare dagli organizzatori a un torneo “esibizione” e non posto sotto l’egida dell’ATP, tanto da non assegnare punti per la classifica – si giocherà la finale tra i due vincitori delle semifinali e quella per il terzo posto tra i due perdenti. In totale, dunque, sei partite, ma non partite qualsiasi: sei supersfide tra dominatori assoluti del tennis, qualcuno di ieri, altri di oggi, altri ancora – forse – di domani.

Six Kings Slam, dove vedere in tv Sinner, Alcaraz, Djokovic e Nadal

Per seguire gli incontri in tv ci sarà l’imbarazzo della scelta. La diretta, infatti, è prevista in pay tv su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della trasmissione streaming attraverso l’app Sky Go, e sempre in streaming su NOW. Diretta in chiaro, invece, su Supertennis. Il montepremi? Da mal di testa. A ciascuno dei sei partecipanti è assicurato un cachet di un milione e mezzo di dollari per il “disturbo”. Al vincitore, invece, sarà staccato un assegno da sei milioni di dollari.