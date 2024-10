Percorso da stropicciarsi gli occhi anche per Daniil Medvedev. Il moscovita, infatti, ritrova l’altoatesino dopo la sconfitta agli Us Open e arriva al quarto di finale contro il numero al mondo in una condizione smagliante. Il russo ha spazzato via il brasiliano Seyboth nel match d’esordio per poi crescere sempre di più nel corso del torneo eliminando Matteo Arnaldi (battuto 2-1) e Stefanos Tsitsipas (2-0).

1° Turno: Medvedev -Seyboth 2-0 (7-5, 7-5)

-Seyboth 2-0 (7-5, 7-5) 2°Turno: Medvedev -Arnaldi 2-1 (5-7, 6-4, 6-4)

-Arnaldi 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) Ottavi di finale: Medvedev-Tsitsipas 2-0 (7-6, 6-3)