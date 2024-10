Shanghai, Sinner la vittoria non cancella le accuse: sui social rispunta Kyrgios e Trevisani risponde al fan di Djokovic

Dopo la vittoria a Shanghai, sui social esplode la festa dei fan di Jannik ma anche le immancabili polemiche con un intervento del solito Kyrgios e la strana polemica del giornalista italiano con il fan del serbo

Ennesima giornata da trionfo per Jannik Sinner, la settima nel 2024. A Shanghai l’azzurro conquista il terzo Masters 1000 di questa stagione (dopo Miami e Cincinnati), il quarto della sua carriera dopo la vittoria di Toronto nel 2023 e conferma che quel numero 1 in classifica è tutto fuorché casuale. Contro Djokovic, Jannik ha dimostrato tutto il suo talento proprio in un torneo in cui il serbo era sembrato tornato ai livelli delle scorse stagione ma contro l’altoatesino non c’è stato niente da fare.

L’ennesima uscita di Kyrgios

Non se ne sentiva nessuna necessità o voglia, ma puntuale arriva non richiesto l’intervento di Nick Kyrgios. Il tennista australiano ha annunciato il suo ritorno in campo, dovrebbe essere presente anche agli Australian Open come wild card, ma per il momento ha deciso soprattutto di giocare il ruolo di “hater” di Jannik Sinner. Da qualche mese, infatti, Nick ha deciso deciso di lanciarsi a capofitto sulla vicenda doping che ha riguardato il tennista italiano. Per qualcuno le sue parole la veleno contro Jannik riguardano in realtà una “storia di gelosia” con il suo astio nei confronti dell’azzurro che sarebbe cominciato quando quest’ultimo ha reso pubblica la sua relazione con Anna Kalinskaya, che in passato è stata vicina anche all’australiano.

Ora Kyrgios non perde occasione di lanciarsi all’attacco di Jannik e nella mattina che segna la vittoria nel Masters 1000 d Shanghai arriva l’ennesima frecciatina. L’occasione è un post di una fan del campione italiano che pubblica un poster di Wimbledon. In primo piano ci sono Sinner e Alcaraz e sullo sfondo grandi leggende del tennis a cominciare dai “Big Three”: Nadal, Federer e Djokovic. E l’australiano non può fare a meno (ahinoi) di commentare: “La crema dovrebbe essere nella testa di Sinner”.

La polemica social tra il fan di Nole e Trevisani

Incroci social che a volte sono più pericolosi di una strada ad alta velocità. Kyrgios non è l’unico “hater” conquistato da Sinner nel corso di questa stagione da sogno. Si sa che con le vittorie arrivano anche i nemici e Jannik se ne è fatto uno nel super tifoso di Novak Djokovic, Pavy G. Anche lui come il tennista australiano sta portando avanti la sua battaglia personale contro l’azzurro e dopo la finale di Shanghai scrive: “Presto sarà fatta giustizia”, poi analizza i presunti mancati sorrisi di Jannik dopo le recenti vittorie: “E’ davvero strano”. Oltre a una serie di post in cui annuncia la squalifica a breve del campione italiano. Un profilo molto seguito quello di Pavy con oltre 25mila follower tra cui spunta anche il giornalista italiano Riccardo Trevisani che risponde colpo su colpo: “La giustizia è stata fatta oggi”, scrive in risposta al primo tweet e poi attacca ancora: “Quando sei abituato a un clown, questo spiega la tua sorpresa”.