Sinner, Kyrgios torna all’attacco: “Non è pulito”. Cobolli rimonta Wawrinka e trova l’idolo Djokovic a Shanghai

Sinner non è un giocatore pulito secondo Kyrgios, il quale apre a un doppio con Djokovic. Proprio Nole sarà il prossimo avversario di Cobolli a Shanghai dopo la rimonta su Wawrinka

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Ennesima frecciatina social nei confronti di Jannik Sinner da parte di Nick Kyrgios, che alla domanda di un utente riguardo un potenziale doppio con l’altoatesino ha affermato di giocare solamente con tennisti puliti. L’australiano ha anche ammesso che giocherebbe invece in coppia con Novak Djokovic, nonostante la sua prima scelta rimanga l’amico Thanasi Kokkinakis.

Al Masters 1000 Shanghai invece Flavio Cobolli batte in rimonta (6-7 7-6 6-3) Stan Wawrinka, regalando così il primo sorriso di giornata ai tifosi azzurri dopo le eliminazioni – anch’esse arrivate in rimonta – di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.

Il nuovo attacco di Kyrgios a Sinner

Sempre attivissimo sui social Nick Kyrgios, soprattutto quando si tratta di prendersela con Jannik Sinner, contro il quale sta conducendo una personale crociata dalla scoperta della positività al clostebol.

Alla domanda di un utente che lo prega di disputare un doppio con il n°1 al mondo, il tennista australiano, il cui rientro nel circuito è previsto ai prossimi Australian Open, ha risposto: “Io gioco solamente con tennisti PULITI”, dando per scontato che l’altoatesino sia effettivamente un giocatore dopato, contrariamente a quanto sostenuto dall’Itia e dalla Wada, il cui appello riguarda le responsabilità di Jannik sul suo team, non sul fatto che abbia usato sostanze dopanti per migliorare le proprie prestazioni.

Kyrgios-Djokovic in doppio assieme?

Quella su Sinner non è stata l’unica domanda posta a Kyrgios. Un altro utente ha infatti chiesto a Nick se l’anno prossimo giocherà in coppia con Novak Djokovic. L’australiano ha ammesso che lo farebbe volentieri, ma che la priorità come suo compagno continuerà ad averla l’amico Thanasi Kokkinakis, col quale conquistò l’Australian Open nel 2022. Questa la risposta di Kyrgios: “Kokki avrà la priorità, ma io ci sto”.

Cobolli sfianca e rimonta Wawrinka a Shanghai

Dopo le eliminazioni di Lorenzo Musetti contro David Goffin e Matteo Berrettini contro Holger Rune, ci ha pensato Flavio Cobolli ha regalare la prima bella notizia di giornata dal Masters 1000 di Shanghai grazie al successo in rimonta (6-7 7-6 6-3) su Stan Wawrinka.

Nonostante una buna partenza il primo set viene conquistato – anche grazie all’esperienza – al tie-break dallo svizzero, il quale però, pur conservando un tennis brillante, sembra accusare sempre più la fatica, che a 39 anni impatta sul fisico in maniera certamente diversa in confronto ai 22 di Flavio, che infatti riapre il match aggiudicandosi il tie-break del secondo set e indirizza subito il terzo strappando la battuta alla prima occasione.

Cobolli poi regge al servizio ed esce bene dall’unica situazione di difficoltà – 0-40 nel settimo game -, andando poi a servire per il match senza esitazioni. Al prossimo turno Flavio affronterà per la prima volta Djokovic, da sempre suo idolo tennistico.