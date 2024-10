Shanghai, Berrettini cede a Rune: Bertolucci prima s'affida a "San Servizio", poi svela il punto decisivo

Che peccato: 'The Hammer' lotta ma s'arrende al danese, che sfiderà Lehecka. Rimonta subita da Matteo dopo un ottimo inizio, Bertolucci spiega perché quando si è decisa la partita.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Niente da fare per Matteo Berrettini. L’avventura di ‘The Hammer’ al Masters 1000 di Shanghai si è chiusa al secondo turno, con la sconfitta nell’incontro – più volte posticipato o rinviato per pioggia – contro Holger Rune, testa di serie numero 12. Un ko onorevole per l’azzurro, in tre set e con qualche rimpianto per alcune occasioni mancate: una sconfitta che, proprio per questo, ha lasciato un pizzico di amaro in bocca.

Berrettini, che partenza: vinto il primo set con Rune

Molto solida la prestazione dell’italiano, sin dai primi scambi. Con Rune bravo a sparacchiare al servizio, Berrettini s’è subito adeguato. Nessun break nei primi otto giochi, poi la zampata di Matteo sul 4-4: servizio strappato all’avversario e set portato a casa al termine di un gioco vinto con eccezionale autorevolezza. L’azzurro al settimo cielo, dunque, e Rune che ha cominciato a lanciare frecciate e stilettate al suo box: un classico.

La reazione di Rune e il ribaltone: ‘The Hammer’ ko

Poi, però, il danese s’è concentrato sul campo, ha ridotto – anche se non annullato del tutto – i suoi errori e ha vinto il secondo set praticamente alla stessa maniera di come Berrettini aveva vinto il primo, ma a parti invertite: 6-4, con break chirurgico al decimo gioco. Nel terzo set l’italiano ha fallito in avvio una comoda opportunità per il break e alla lunga, nonostante una moltitudine di ace e prime palle vincenti, ha pagato. Rune ha chiuso i conti sul 6-3, dopo aver fatto il break sul 4-3: sfiderà Lehecka nel terzo turno.

Berrettini-Rune, Bertolucci: “Ecco quando l’ha persa Matteo”

La ‘partita nella partita’ sono stati i commenti di Paolo Bertolucci durante la telecronaca Sky, al solito puntuali e brillanti. Nei momenti di maggior difficoltà del secondo e del terzo set l’ex capitano azzurro di Davis s’è affidato alla preghiera: “Ora serve San Servizio”. Poi, a fine gara, ha spiegato il momento esatto di svolta della gara: “Dal secondo set in poi Rune è salito molto. La gara poteva svoltare se Berrettini avesse subito fatto il break in avvio di terzo set. Peccato per quella demi-volée che avrebbe potuto indirizzare il match su un altro binario”.