Shanghai, Sinner gioca mercoledì contro Shelton o Carballes Baena: riposo extra, può recuperare energie

La pioggia e la disorganizzazione dei gestori del Masters 1000 di Shanghai "aiutano" Jannik: un giorno di riposo in più, utilissimo a ritrovare la forma migliore.

Alle volte la pioggia può essere provvidenziale. Sarà senz’altro d’accordo Jannik Sinner, che “grazie” ai capricci di Giove Pluvio e alla disorganizzazione dei gestori del torneo di Shanghai potrà godere di un giorno di riposo in più prima di tornare in campo. Il suo match degli ottavi di finale del rosso di San Candido, infatti, non si giocherà martedì: si disputerà solo mercoledì, come tutti gli altri confronti del turno, tutti concentrati in un giorno.

Shanghai, i pasticci degli organizzatori e il caso Sinner

Visti i pasticci dei giorni scorsi, quando anziché far giocare gli incontri non disputati del secondo turno gli organizzatori hanno dato via libera sul Centrale, unico campo coperto, ad alcuni incontri del terzo, tra cui quello di Sinner, adesso il tabellone del Masters 1000 di Shanghai non è ancora allineato. Agli ottavi, già da domenica, ci sono Sinner, Alcaraz e altri big. Per altri, tra cui Berrettini e Cobolli, l’esigenza di dover scendere in campo di lunedì per tentare di approdare neanche agli ottavi: al terzo turno.

Per Jannik agli ottavi uno tra Shelton o Carballes Baena

Questo vuol dire che il match da cui uscirà il prossimo avversario di Sinner, con Ben Shelton e Roberto Carballes Baena protagonisti, si disputerà soltanto martedì, con inizio intorno alle otto italiane, secondo incontro di giornata sul Grandstand. Pioggia permettendo, naturalmente: dovesse continuare a diluviare, la sfida tra l’astro nascente americano e il più esperto spagnolo potrebbe essere spostato in un campo d’allenamento al chiuso, come accaduto con Lorenzo Musetti contro David Goffin.

La stanchezza di Sinner e l’esigenza di rifiatare un po’

Se così dovesse essere, non ci sarebbero le telecamere a riprenderlo. Probabile però che possa esserci Jannik Sinner o qualcuno del suo entourage, in modo da prendere appunti su Shelton (o su Carballes Baena). Il numero 1 al mondo, sia contro Daniel sia soprattutto contro Etcheverry è apparso stanco, provato. Non tanto dagli impegni cinesi, quanto da una stagione logorante e – ultimamente – ricca di stress non preventivati. Un altro giorno in più per ritrovare le energie non potrà che fargli bene.