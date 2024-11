Sinner alle ATP Finals o Inter-Napoli: cosa vedere in tv? Giovedì Jannik può incrociare l'Italia di Spalletti

Domenica alle 20.30 il debutto a Torino contro De Minaur: alle 20.45 a San Siro c'è la sfida Scudetto. Giovedì 14 per non sovrapporsi agli Azzurri Jannik dovrebbe giocare alle 14.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Scherzi del calendario. Gli eventi top della domenica sportiva in Italia concentrati allo stesso orario. O quasi. Alle 20.30 l’attesissimo debutto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino contro Alex de Minaur, l’australiano già battuto nella sfida che, a novembre 2023, consegnò alla Nazionale azzurra di Davis lo storico trionfo a Malaga. Alle 20.45, invece, l’altrettanto attesissimo match Scudetto di San Siro tra la prima e la seconda in classifica della Serie A: il Napoli di Conte che rende visita all’Inter di Inzaghi.

Super domenica sera con Sinner e Inter-Napoli

Cosa vedranno gli italiani? Da qualche tempo i numeri del tennis in tv sono clamorosi. I match di Sinner, ma anche quelli di Berrettini, Paolini e le sfide di Davis, fanno registrare dati d’ascolto molto, molto vicini a quelli dei più importanti eventi calcistici. E quella di domenica sera sarà forse la prima “sfida diretta” tra lo sport delle racchette e quello del pallone. Chi la spunterà? Ma soprattutto, perché Sinner-De Minaur e il big match di San Siro non sono stati calendarizzati in orari diversi?

Rai e Sky contro DAZN: non è stata una coincidenza?

Molto probabilmente non è stata una coincidenza: il sospetto è che l’abbiano fatto apposta. Già, perché Sinner va in tv su Sky e sulla Rai, Inter-Napoli su DAZN. Quindi la “concorrenza” potrebbe essere voluta. Jannik avrà un vantaggio non indifferente: la sua partita sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 2, oltre che su Sky, e potrà essere seguita in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Per i tifosi di Inter e Napoli, ma anche per tutti gli appassionati che volessero seguire il match clou del campionato, c’è solo da sintonizzarsi su DAZN.

Giovedì il “rischio” sovrapposizione tra Jannik e Spalletti

Chissà cosa succederà giovedì 14, quando invece Sinner potrebbe “scontrarsi” con la Nazionale di Spalletti, impegnata nella quinta giornata di Nations League in Belgio. Il match degli Azzurri, decisivo per la qualificazione ai quarti, è in programma alle 20.45 a Bruxelles. Da definire, invece, orario e avversario del match di Sinner a Torino, che dipenderà dall’esito dei confronti precedenti nel girone delle ATP Finals. Per l’orario ci sono vari slot: le 11.30, le 14, le 18 e le 20.30. Di norma le sfide di singolare sono programmate per le 14 e le 20.30. Possibile, dunque, l’incrocio con gli Azzurri.

La Rai potrebbe chiedere l’anticipo del match di Sinner

C’è un dettaglio non da poco, comunque. A differenza di Inter-Napoli, che va su un’altra emittente, Sinner e la Nazionale di calcio sono trasmessi entrambi dalla Rai che, difficilmente, li metterà in competizione tra di loro. Più che plausibile, dunque, lo spostamento dell’ultimo match di Jannik contro Medvedev o Fritz al pomeriggio: alle 14 o al più tardi alle 18. D’altro canto, Sinner è grande tifoso della Nazionale e probabilmente sarà il primo a chiedere di non giocare in contemporanea. Mentre da buon milanista, forse, di Inter-Napoli gli interessa relativamente.

Il precedente delle ATP Finals 2023 con Ballando con le stelle

C’è un precedente relativo all’edizione dello scorso anno delle ATP Finals che rende l’idea di come le emittenti televisive “temano” non poco l’incrocio con Sinner. Nel 2023 Canale 5 rimandò di una settimana il previsto lancio di “Io canto” con Gerry Scotti, che si sarebbe scontrato col rosso di San Candido. E lo stesso fece Rai 1, che differì di alcuni giorni la prima puntata della seconda edizione di “Un professore”, con Alessandro Gassmann. Mentre la semifinale del sabato contro Medvedev fu anticipata alle 14.30 per non danneggiare gli ascolti di Milly Carlucci e del suo programma cult, Ballando con le stelle.