Offerta speciale di Dazn per vedere la Serie A a un prezzo scontato sul piano Standard con l'occasione di Inter-Napoli e Juve-Torino

Il Campionato di Serie A è sempre più nel vivo. Questa settimana ci sono almeno due partite che possono dare una svolta nella stagione: Inter-Napoli e Juve-Torino. Il Derby della Mole si gioca sabato e mette di fronte la giovane Juve di Motta contro il Toro altrettanto giovane di Vanoli. Una partita che si annuncia combattuta e aperta a qualsiasi risultato con i bianconeri che però non possono perdere il passo del gruppo di testa e devono assolutamente riprendere confidenza con la vittoria interna allo Stadium. Inter-Napoli si gioca domenica sera ed è il match che vede scontrarsi le prime due della classe e principali indiziate per la vittoria dello scudetto. Senza contare il grande ritorno di Conte e Lukaku a San Siro. Partita assolutamente da guardare fino alla fine.

Per vedere questi due partitoni e tutte le altre del campionato è possibile in queste ore e fino a tutto il 10 novembre, approfittare di una superofferta Dazn. Dazn, che detiene l’esclusiva per trasmettere tutte le partite del campionato (7 in esclusiva totale e 3 in co-esclusiva) propone uno sconto sul piano Standard che consente di vedete tutte le partite della Serie A (e non solo) a un prezzo scontato.

In cosa consiste l’offerta Dazn con lo sconto

Fino al 10 novembre c’è la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Standard a condizioni molto vantaggiose. Si può scegliere:

il piano Annuale dilazionato pagando 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi. Il costo di listino sarebbe 34,99 euro al mese: quindi si risparmiano 15 euro, ossia circa il 40% del prezzo normale. Passati i 3 mesi sarà applicato il prezzo abituale. Il contratto dura 12 mesi

pagando per i primi 3 mesi. Il costo di listino sarebbe 34,99 euro al mese: quindi si risparmiano 15 euro, ossia circa il 40% del prezzo normale. Passati i 3 mesi sarà applicato il prezzo abituale. Il contratto dura 12 mesi il piano Mensile a 24,90 euro al mese per i primi 3 mesi, anziché 44,90 euro. Passati i 3 mesi si paga 44,90 euro ma c’è la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso

a 24,90 euro al mese per i primi 3 mesi, anziché 44,90 euro. Passati i 3 mesi si paga 44,90 euro ma c’è la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il piano Annuale a 299 euro anziché 359 euro, in pratica 24,92 euro al mese. Si paga tutto in un’unica soluzione o in tre rate da 99,66 euro senza interessi.

