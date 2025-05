Napoli, Mina e il siparietto con Lukaku: “Ti ho lasciato fare gol”. La frase scatena i tifosi dell’Inter: “Altro che Marotta League”

La bordocam di Dazn ruba uno scambio di battute tra il giocatore del Cagliari e l’attaccante belga nelle battute finali del match del Maradona: è solo ironia ma si scatena un putiferio

Una frase rubata dalle telecamere di Dazn scatena il putiferio. Tra due giorni l’Inter scende in campo per la finale di Champions League contro il PSG ma c’è chi ancora pensa con rammarico all’ultima giornata di campionato che ha regalato lo scudetto al Napoli. E lo scambio di battute tra Mina e Lukaku finisce nel mirino.

Il siparietto tra Mina e Lukaku

Uno scambio di battute quando il match del Maradona tra Napoli e Cagliari è quasi giunto alle battute finali. I protagonisti sono Yerry Mina e Romelu Lukaku, un siparietto che nasce sulla maglia del giocatore belga che il suo avversario vorrebbe come ricordo. Il difensore sardo chiede la maglia di Big Rom che però rifiuta sostenendo di avere solo quella a disposizione, Mina replica con una battuta: “Dai, ti ho lasciato fare gol”. Uno scambio che le telecamere di Dazn e in particolare la BordoCam non si lasciano scappare.

La rabbia dei tifosi dell’Inter

Nell’ultima giornata di campionato tutte le attenzioni erano rivolte sullo stadio Maradona con il Napoli alla ricerca di una vittoria che gli permettesse di conquistare il suo quarto scudetto. Non è stato un match facile perché il Cagliari gioca un primo tempo di altissimo livello e serve la giocata super di McTominay per sbloccare il punteggio, poi a inizio ripresa ci pensa Lukaku a chiudere definitivamente i conti.

I fan nerazzurri però seguono la partita di Napoli con una flebile speranza, l’Inter a Como sta vincendo senza grandi difficoltà e sperano in un miracolo che però non arriva. E ora il video pubblicato da Dazn getta benzina su un fuoco che non si è ancora spento: “Scherza, già. Poi parlano della Marotta League”. E ancora: “Tutto normale, ci mancherebbe”. E Viva commenta: “Sullo scherza non ci conterei molto”. Ma c’è anche chi la prende decisamente con più amaramente: “In uno sport credibile le istituzioni aprono un’indagine”.

La replica dei tifosi del Napoli

Il video di Dazn diventa immediatamente virale e i tifosi del Napoli non ci stanno e replicano subito alla controparte nerazzurra: “Possiamo vedere anche il video in cui Acerbi scherza con Juan Jesus?”, commenta Giovanni con riferimento alla presunta frase razzista pronunciata dal giocatore dell’Inter nella scorsa stagione. E ancora: “Però l’audio della bestemmia di Lautaro o delle frasi di Acerbi a Juan Jesus on c’erano vero? Che banda di pagliacci”.