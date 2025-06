Norvegia-Italia, moviola: l’offside sul primo gol e i problemi dell’arbitro col Var, espulso un operatore

La prova dell’arbitro Sanchez nella gara di qualificazione ai Mondiali analizzata ai raggi X, il fischietto spagnolo ha ammonito due giocatori

Da quando ha debuttato a livello internazionale nel 2015 José María Sanchez, l’arbitro spagnolo scelto per Norvegia-Italia, si è sempre dimostrato affidabile e rigoroso. La sua lunga carriera lo ha portato a dirigere partite di rilievo non solo nella Liga, ma anche in Champions, Europa e Conference League, rafforzando la sua reputazione a livello continentale. Tra le partite che hanno segnato la sua carriera, si annoverano finali importanti in Coppa del Re e Supercoppa Spagnola ma come se l’è cavata ieri a Oslo?

I precedenti di Sanchez con l’Italia

Il fischietto iberico aveva un solo precedente con l’Italia e risaliva all’11 ottobre 2020: un pareggio, uno 0-0 contro la Polonia in una partita valida per la UEFA Nations League.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cabañero e Iñigo Prieto con Muñiz Ruiz IV uomo Martínez Munuera al Var e Valentín Gómez all’Avar, l’arbitro ha ammonito Thorsby, Berg

Norvegia-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Sul gol iniziale della Norvegia c’è un dubbio su una possibile posizione di fuorigioco di Sorloth sull’assist d Nusa ma è tutto regolare. Gol convalidato. Primo giallo al 38′ ed è per Thorsby. Al 42′ tris norvegese. Altra palla persa in mezzo al campo, questa volta da parte di Tonali. Odegaard riceve in zona trequarti ed imbuca per Haaland che finta il tiro a giro col mancino, poi salta Donnarumma e deposita a rete a porta vuota col destro. Tutto regolare, è in gioco Haaland quando riceve palla.

A inizio ripresa tutti fermi per un problema tecnico agli auricolari dell’arbitro che non riesce a comunicare col Var. Subito dopo c’è un fallo di frustrazione di Zappacosta, redarguito verbalmente dal direttore di gara.. Dopo qualche istante, però, il gioco è ripreso regolarmente. Al 55′ giallo per Patrick Berg che falcia Udogie. Poi Sanchez ferma il gioco perché l’operatore steady-cam a bordo campo dà fastidio, chiama anche il delegato Uefa e fa allontanare la presenza sgradita. Dopo il recupero Norvegia-Italia finisce 3-0 e per la Nazionale e Spalletti si fa dura.