Quando gioca Sinner, il calendario di Jannik alle ATP Finals: orario, giorno e debutto per il numero 1 della classifica

Date, orario e programma delle Nitto ATP Finals per il numero 1 del ranking mondiale chiamato a un importante ruolo in questa edizione, dopo quanto riuscito in questi 12 mesi e la conquista della vetta della classifica

Dopo il sorteggio di ieri, giovedì 7 novembre, il quadro delle ATP Finals 2024 con annesso calendario è ormai definito. Come previsto, per la regola che vuole le prime due teste di serie in due distinti gironi, Jannik Sinner non si trova nel gruppo di Alexander Zverev e – novità derivante dalla definizione dei due gruppi – neanche contro Carlos Alcaraz.

Una eventualità contemplata, valutata e temuta – ammettiamolo – per via dello stato di forma e mentale che lo spagnolo dimostra in queste occasioni di portata internazionale. Più alta è la posta, più alta è la motivazione.

Nitto ATP Finals 2024: l’esito del sorteggio

Insomma, a Torino non è ancora iniziato l’evento tennistico clou di questo novembre ma il calendario è assai fitto tra presentazioni, conferenze stampa, incontri e quel che ruota attorno a questo atteso scontro che intrinsecamente ha dell’epico, nonostante la defezione di Novak Djokovic, protagonista con Sinner la scorsa edizione.

Al «Meet the Champions» al teatro Carignano, condotto dal prossimo presentatore del talent sanremese Alessandro Cattelan, vi abbiamo dato conto dell’evento organizzato con Jannik e altri sette giocatori: un incontro che ha suggellato quel raccordo con il pubblico che ha reso popolare questo sport, raccogliendo il pienone nelle scuole tennis federali.

I gironi

Dopo la conclusione del sorteggio dei due gironi, che ha messo Sinner nello stesso raggruppamento di Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex de Minaur, è stato reso noto anche l’ordine di gioco delle prime due giornate.

Il debutto per Sinner è previsto contro l’australiano de Minaur domenica sera, non prima delle 20.30 (diretta Rai 2 per gli italiani in corsa e Sky) a seguito della sessione pomeridiana delle Nitto ATP Finals. Un debutto con sorpresa, quindi: il match andrà in chiaro e in prima serata.

Sinner e gli altri nel media day, a Torino

Quando gioca Sinner

Partiamo proprio dal numero 1 del ranking e prima testa di serie, inserito nel girone che porta il nome di Ilie Nastase, il quale scenderà in campo nel primo incontro ufficiale domenica sera contro l’australiano, poi Sinner giocherà martedì e infine giovedì, alternandosi al doppio azzurro mentre nei giorni dispari della prossima settimana sarà il turno dell’altro raggruppamento, quello intitolato a John Newcombe.

Quindi lunedì toccherà a Carlos Alcaraz contro Casper Ruud non prima delle 14, Alexander Zverev contro Andrei Rublev non prima delle 20.30. In ogni giornata di gara l’inizio delle sessioni è fissato per le 11.30 e per le 18: nell’ordine, si incomincia con i doppi, poi i singolari, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che esordiranno lunedì alle 18 contro Bopanna/Ebden.

Semifinali e finali

Per quel che riguarda la fase più avanzata (il torneo si gioca tra il 10 e il 17 novembre, rammentiamo), ovvero semifinali e finale: i primi due classificati di ciascun girone si qualificheranno per le semifinali di sabato 16, quando le sessioni saranno in programma alle 12 (non prima delle 14.30 il singolare) e alle 18.30 (alle 21 circa il singolare).

Domenica 17 la giornata conclusiva delle Nitto ATP Finals, che vedrà in campo le finalissime: alle 15 il singolare, alle 18 il doppio, con l’Inalpi Arena di Torino. E la speranza di vedere gli azzurri sul campo di Torino per contendersi il titolo.