ATP Finals 2024, Sinner parte con un fattore a suo favore: oggi il sorteggio, attenzione a Alcaraz e Zverev. Gli outsider

A poche ore dal sorteggio delle ATP Finals, i favoriti e chi potrebbe ricoprire il ruolo di outsider in questa edizione ormai alle porte. Il fattore campo per Jannik e non solo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quel che ci attende ha intrinsecamente qualcosa di grande, visto e considerato quanto accaduto in 12 mesi a Jannik Sinner. A un anno di distanza dall’epica ascesa durante l’edizione dello scorso anno, il campione altoatesino ha scalato la classifica ATP aggiudicandosi con merito la vetta, due titoli del Grande Slam mentre la vicenda Clostebol rischiava di inquinare la sua solidità, sia sul piano fisico sia su quello mentale.

Settimana dopo settimana, Jannik ha giocato, vinto, acquisito la mentalità e difeso un primato raggiunto grazie a uno staff che lo ha supportato ovunque e comunque. Ora ci sono le Finals, in una Torino meravigliosa e simbolicamente al centro del mondo tennistico. E Sinner può vincere, soprattutto dopo il forfait di Nole Djokovic.

Perché Sinner è il favorito delle ATP Finals 2024

Perché Jannik sia il favorito non dipende solo dal ranking ATP, che costituisce pure una variabile decisiva. Dietro di lui ci sono Alcaraz e Zverev che godono di uno stato di forma ottimo, alla vigilia dell’avvio della competizione, che si svolgerà a Torino appunto tra il 10 e il 17 novembre.

L’assenza – confermata via social – di Djokovic e le difficoltà evidenti di Medvedev inducono a effettuare valutazioni su chi è favorito e chi meno: Jannik Sinner, nel suo habitat naturale (cemento indoor), è indubbiamente papabile, subito dietro Carlos Alcaraz, per qualità e capacità di gestire la pressione nei grandi eventi e Alexander Zverev, in stato di grazia e già vincitore di due edizioni del Master (2018 e 2021).

Il sorteggio in diretta oggi

Oggi alle 12, è in programma il sorteggio live su Virgilio Sport quando, presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo, verrà deciso il tabellone e la sequenza degli scontri. L’approdo di Zverev al numero 2 del mondo, complice il successo a Parigi-Bercy, allontana da Sinner il tedesco per via delle implicazioni che derivano dall’essere le prime due teste di serie.

Fonte: ANSA

Sinner a uno degli eventi che hanno preceduto il sorteggio

Sinner e Zverev, che cosa accade

I due verranno posizionate in due diversi raggruppamenti; così accadrà anche a n.3 e n.4 (Alcaraz e Medvedev), n.5 e n.6 (Fritz e Ruud), n.7 e n.8 (De Minaur e Rublev). La logica è chiara: evitare lo scontro diretto tra le due prime teste di serie delle Finals e garantire competizione, spettacolo. Tennis, insomma.

Sinner, a rigor di logica, dovrebbe trovarsi in un girone di ferro con Alcaraz, Fritz e Rublev come in un gruppo più abbordabile con Medvedev, Ruud e De Minaur. Jannik soffre Alcaraz, quindi evitarlo sarebbe il massimo per proseguire. Detti i favoriti chi potrebbe, al contrario, interpretare il ruolo di outsider?

Le sorprese di questa edizione

Ruud, De Minaur e Rublev sono, in linea puramente teorica, meno competitivi rispetto ai giocatori ai vertici della classifica ATP che detta legge alla vigilia della Nitto. Le riserve, pronte a subentrare in caso di ritiro (anche a torneo in corso), saranno Dimitrov e Tsitsipas. Appuntamento con la nostra diretta a partire dalle 12.