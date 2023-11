ATP Finals, Sinner sconvolge i palinsesti tv Rai e Mediaset: saltano Ballando con le stelle e Tú sí que vales?

Tutti pazzi per Sinner, anche in tv: i suoi successi alle ATP Finals di tennis hanno già provocato stravolgimenti ai palinsesti. Che succede sabato in caso di semifinale alle 21?

16-11-2023 17:28

È il nuovo fenomeno del tennis mondiale, ma anche una star della tv. Uno di quelli capaci di bucare lo schermo come pochi. E non solo per i tanti spot pubblicitari di cui è protagonista, ma anche perché Jannik Sinner sta – inconsapevolmente, sia chiaro – sconvolgendo i palinsesti a suon di dritti, di rovesci, di vittorie a sensazione. Nessuno vuole più scontrarsi con lui. Non, ovviamente, le stelle del tennis come Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic, Holger Rune, Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev, suoi avversari alle ATP Finals di Torino: a darsela a gambe sono stati…Alessandro Gassmann e Gerry Scotti. E adesso a “tremare” sono nientemeno che Milly Carlucci e Maria De Filippi.

Boom d’ascolti per Sinner in tv: i dati record contro Djokovic

Tutta “colpa”, si fa per dire, dell’enorme successo raccolto da Sinner in tv. Martedì sera, in occasione della sfida stellare contro Novak Djokovic, vinta al terzo set e chiusasi oltre la mezzanotte, il campione azzurro ha richiamato più di tre milioni di telespettatori davanti agli schermi. La diretta in chiaro sulla Rai e quella su Sky e NOW, sommate insieme, hanno fatto registrare numeri inferiori soltanto allo show di Checco Zalone su Canale 5. Tanto che stasera, in occasione dell’ultimo match del girone contro Holger Rune, la…concorrenza ha cambiato strategia.

Jannik fa spostare Alessandro Gassmann e Gerry Scotti

Rinviato il previsto lancio della seconda stagione di “Un Professore” su Rai 1, con Alessandro Gassmann, che peraltro di Sinner è gran tifoso. Rinviato pure il lancio della nuova edizione di “Io Canto” con Gerry Scotti, su Canale 5. Erano stati annunciati entrambi da tempo, sono stati spostati di una settimana. La prima puntata di “Un Professore” andrà in onda giovedì 23, sostituita da una replica del sempre spendibile “Il Commissario Montalbano”. “Io Canto Generation” debutterà invece mercoledì 22, con spostamento di Zelig a giovedì 23.

ATP Finals, Sinner quando gioca la semifinale? Due opzioni

Che succederà adesso con le prossime partite? Sinner è già in semifinale, ha passato il turno e tornerà in campo sabato, non si sa ancora se alle 14.30 oppure alle 21. E se dovesse prevalere questa seconda opzione, cosa succederà coi programmi cult del sabato sera di Rai 1 e Canale 5? In programmazione, da palinsesto, ci sono Ballando con le stelle, lo show di punta della prima rete Rai, condotto da Milly Carlucci e che ha tra i concorrenti Wanda Nara. Canale 5 risponde con la finale di Tú sí que vales, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Tennis, cosa succede sabato con Milly Carlucci e Maria De Filippi

Che faranno le due regine del sabato sera e gli organizzatori dei palinsesti Rai e Mediaset in caso di concomitanza col tennis? Accetteranno di scontrarsi con Sinner, col rischio di veder dimezzati gli ascolti? Chiederanno alle rispettive reti lo spostamento dei rispettivi programmi? Oppure “suggeriranno” agli organizzatori delle ATP Finals di mettere in calendario la sfida di Jannik alle 14.30? In ogni caso, il match di Sinner andrà live su Virgilio Sport: così, in caso di concomitanza con Ballando o Tú sí que vales, i fedelissimi della Carlucci e di Maria potranno tenersi aggiornati comodamente sul risultato di Jannik.