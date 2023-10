Sinner numero 4 al mondo: Pietrangeli punge e fa arrabbiare Gassmann, Panatta felice, Bertolucci non si scusa

I giudizi di Pietrangeli, Panatta e Bertolucci all'exploit di Sinner, numero 4 della classifica Atp: interviene anche Alessandro Gassmann con un Tweet polemico.

04-10-2023 14:06

C’è chi è contento per lui, chi dice di esserlo, chi invece non fa nulla per nascondere di aver “rosicato”. Come hanno preso i grandi del tennis italiano il clamoroso exploit di Jannik Sinner, arrampicatosi fino alla quarta posizione della classifica Atp? Un italiano, Sinner, numero 4 al mondo: davvero una bella frase da pronunciare, anche se a riguardo le opinioni di Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci non sono proprio concordi. Soprattutto per quanto riguarda “Il Coccodrillo”.

Sinner numero 4 al mondo, la frecciata di Pietrangeli

Pietrangeli che, in un’intervista a La Repubblica, arriva addirittura a punzecchiare l’altoatesino:

“Jannik non va solo guardato, ma sentito. Tira delle botte più forti degli altri e questo è il tennis di oggi, è come se nel pugilato ci fossero solo pesi massimi” .

E soprattutto:

“I record sono fatti per essere battuti. Dopodiché, può anche diventare numero uno al mondo ma riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati…“.

Giudizio tagliente questo, che ha fatto “arrabbiare” Alessandro Gassmann. Questo il Tweet dell’attore:

“La mancanza di eleganza e generosità di Pietrangeli nei confronti di Sinner. Panatta un signore, come sempre”.

Panatta contento per Jannik: “Nessuno mi chiamerà più”

Già, che ha detto invece Panatta? L’ex campione romano ha realizzato un video molto simpatico per celebrare Sinner, dicendosi contento del fatto che adesso – avendolo eguagliato – nessuno finalmente lo chiamerà più:

“Sinner ha battuto, anzi ha preso proprio a ‘pallate’ Alcaraz a Pechino ed è in finale, ma soprattutto ha raggiunto il numero 4 della classifica mondiale, come feci io tanti anni fa, per cui mi ha eguagliato. Voi non ci crederete ma io sono molto contento per lui, perché è un bravissimo tennista e mi dicono anche un bravissimo ragazzo. Finalmente non mi chiamerete più. Adesso, quando lui mi supererà, perché lo farà sicuramente, dico già adesso che sarò ancora più contento, per cui tanti auguri a Sinner e tanti auguri al tennis italiano”.

Bertolucci, duro scambio con un utente su Sinner

Dulcis in fundo, Paolo Bertolucci. Anche per lui un post celebrativo dopo il successo di Sinner su Alcaraz:

“Con una partita praticamente perfetta Jannik Sinner supera Carlos Alcaraz e si qualifica per la finale. Nuovo numero 4 del mondo! Fantastico”.

Tra i commenti c’è quello di un utente, ForzaJuve67, particolarmente tagliente:

“Per me prima di commentare bisognerebbe essere più coerenti e chiedere scusa per gli sbeffeggi e le critiche indecorose che lei è (testuale, ndr) quelli della vostra generazione gli avete fatto per la risposta negativa alla convocazione in Davis”.

Ancor più secca la risposta di Bertolucci:

“Difficile che chieda scusa. Io non l’ho criticato e non si permetta di asserire il contrario!”.