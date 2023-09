Coppa Davis, flop Italia: Bertolucci spietato, l'analisi e il consiglio a Volandri

La rovinosa sconfitta dell'Italia contro il Canada complica il cammino degli azzurri in Coppa Davis: Bertolucci è perentorio, ma spiega a Volandri come uscire dal tunnel.

14-09-2023 17:51

Perché l’Italia è crollata contro il Canada 2, rimediando un clamoroso 0-3 nella prima sfida del gironcino di Coppa Davis a Bologna? Possono le assenze, pur pesanti, di Sinner e Berrettini giustificare un crollo così rovinoso? E quanto ha pesato la mancata convocazione di Fognini, uno dei migliori specialisti del doppio a livello mondiale, nel ko incassato nella terza partita, giocata da Bolelli e Arnaldi contro Galarneau e Pospisil? Domande a cui Paolo Bertolucci, ex gloria del tennis azzurro, ex capitano non giocatore della nazionale italiana di Davis e apprezzato commentatore Sky, ha provato a dare risposta.

Italia ko in Coppa Davis, il Tweet è nerissimo

Così Bertolucci a caldo su Twitter, dopo l’inaspettata debacle (0-3, nessun set vinto da Sonego e Musetti contro due avversari rispettivamente al 200mo e al 158 posto della classifica mondiale) incassata ad opera dei nordamericani:

“Il mercoledì nero del tennis italiano. Nessuno è esente da colpe. Errori prima, durante e dopo la partita“.

Il mercoledì nero del tennis italiano. Nessuno è esente da colpe. Errori prima, durante e dopo la partita — paolo bertolucci (@paolobertolucci) September 13, 2023

Sonego e Musetti ko, l’analisi di Bertolucci

Quindi l’analisi dettagliata sulle sconfitte nei due incontri di singolare, riportata dal Corriere dello Sport:

“Quando perdi quattro set a zero contro giocatori nettamente inferiori non puoi che fare mea culpa. Ci sono stati errori prima e durante il match, oggi deve essere analizzato tutto, che si capisca dove è mancata la squadra. Giochiamo in casa, il campo è troppo veloce e non favorisce Musetti, Sonego ha dato tutto ma non è la prima volta che perde contro un avversario sulla carta più debole di lui”.

Queste invece le considerazioni sul doppio, orfano di Fognini:

“Nel doppio ci siamo ritrovati con Arnaldi, che ha fatto il possibile ma non è un doppista, perché Vavassori è infortunato. L’anno scorso Berrettini, ora Vavassori: basta ai giocatori infortunati portati in panchina, io vorrei avere giocatori tutti abili”.

Italia quasi fuori dalla Davis: il consiglio a Volandri

Infine un consiglio a Volandri, il timoniere di un gruppo scosso dalle sconfitte e forse anche dalle polemiche a margine: come ripartire in vista dei match contro Cile e Svezia?

“Non si devono fare discorsi complicati, bisogna guardare negli occhi i ragazzi e parlare, sentire da loro le impressioni, se se la sentono di entrare in campo o se hanno dei dubbi su qualsiasi aspetto. Per questo bisogna parlare con i giocatori e guardarsi negli occhi che spiegano più mille parole“.