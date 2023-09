Coppa Davis, Binaghi sancisce la “pace” con Fognini e Bertolucci si schiera con Sinner

Mercoledì l’Italia torna in campo per la Coppa Davis con la sfida con il Canada dopo una settimana di polemiche per l’esclusione di Fognini ed il botta e risposta con il capitano Volandri: ora interviene anche il presidente Binaghi

11-09-2023 22:08

Doveva essere un semplice appuntamento di Coppa Davis, invece, si è trasformata in una settimana di polemiche, accuse, scambi al vetriolo e di certo non proprio il momento più edificante per il tennis italiano, che pure sta vivendo uno dei momenti migliori sotto la spinta dei nuovi talenti come Sinner e Musetti.

Coppa Davis, Binaghi fa pace con Fognini

Mercoledì l’Italia di Volandri scende in campo contro il Canada e ora a provare a distendere gli animi e a far concentrare tutti solo sul campo ci pensa il presidente della Federazione Tennis, Angelo Binaghi che ai microfoni Ansa ha confermato di aver chiarito con Fabio Fognini.

Sono cose che in famiglia succedono, ho apprezzato che Fognini mi abbia chiamato stamattina ed abbiamo chiarito un po’ di cose. Una telefonata di grande equilibrio e intelligenza e da domani io e lui saremo il primo e secondo tifoso di questa nazionale. Poi affronteremo questo piccolo problema che non incide sui nostri obiettivi a medio e lungo termine. Dobbiamo vincere Master 1000, Slam, e Davis. Il problema sarà tra tre anni quando non ci sarà più Djokovic e noi li ci dovremo essere.

Bertolucci si schiera con Sinner

Se Adriano Panatta è apparso molto critico nei confronti di Jannik Sinner che ha rinunciato all’appuntamento in nazionale, il suo amico/nemico Paolo Bertolucci sembra avere un’idea diversa della vicenda che ha scatenato tante polemiche.

Premesso che questa non è più la Coppa Davis ma al massimo un campionato del mondo a squadre – ha detto all’Adnkronos – la cosa che salta all’occhio è che ormai ai giocatori più forti questa manifestazione interessa poco o niente. Giocatori come Sinner e Alcaraz sono professionisti e hanno altre priorità, purtroppo giocare per la bandiera non è una di queste. Legittimamente preferiscono riposare dopo lo Us Open per essere in forma per la trasferta in Asia.

Coppa Davis: è il momento del campo, il programma

Dopo le polemiche di questi giorni, mercoledì la parola passerà al campo con l’Italia impegnata nel gruppo A con le gare in programma all’Unipol Arena di Bologna con i match contro Canada, Svezia e Cile. Gli azzurri saranno impegnati mercoledì alle 15 contro il Canada, venerdì contro il Cile e infine domenica contro la Svezia.