Coppa Davis, Panatta difende Fognini e attacca Sinner: "Bagnaia dopo tre giorni era in moto"

La Coppa Davis si avvicina e Adriano Panatta prende posizione sui due casi della vigilia: l'esclusione di Fognini e il forfait di Sinner. Bordate a Volandri e a Jannik.

11-09-2023 10:46

Mentre Djokovic e Medvedev giocavano la finale degli Us Open, in Rai di tennis si parlava soltanto. Alla Domenica Sportiva, Adriano Panatta è entrato a gamba tesa sulle due questioni che hanno infiammato la vigilia del girone di Coppa Davis a Bologna, dove l’Italia proverà a conquistare la qualificazione alle Final Eight contro Canada, Cile e Svezia: l’esclusione di Fabio Fognini e il forfait di Jannik Sinner.

Davis, Panatta sta con Fognini e bacchetta Volandri

L’ex fuoriclasse azzurro ha preso le difese di Fognini, escluso a sorpresa dal Ct Volandri:

“Credo che Fognini sia uno dei più grandi talenti mai nati in Italia, è stato nei primi dieci del mondo, ha dato tantissimo alla nazionale in Davis sia in singolare che in doppio. Tuttora, a mio parere, è il più forte doppista in Italia. Sono rimasto molto sorpreso dalla sua eclusione, sinceramente non so perché Volandri l’abbia fatto fuori. La motivazione ufficiale? Lasciamo perdere. Ci si parla col giocatore, è questo il rispetto che Fognini chiede ed è giusto che sia così: non va mai dimenticato quel che uno ha fatto per il proprio paese”.

L’allarme di Adriano: “L’Italia non ha un doppio”

Al di là della forma, per Panatta l’esclusione di Fognini conta anche e soprattutto nella sostanza:

“Vavassori si è infortunato e non può giocare, hanno convocato Passaro. L’Italia secondo me vince uguale, anche perché la Coppa Davis non la gioca più nessuno. Però non abbiamo un doppio e in singolare giocano Sonego e Musetti. Se ci fosse stato Fognini, con Bolelli, Vavassori, Arnaldi, avremmo avuto un buon doppio. Metti caso scappa un singolare, il doppio diventa un problema. Fognini non si può non chiamarlo in Coppa Davis“.

La querelle Barazzutti-Volandri: “Storia antipatica”

Quindi un commento sull’attacco di Barazzutti a Volandri, uno scontro tra vecchio e nuovo capitano non giocatore della nazionale azzurra:

“Corrado non è mai stato tanto diplomatico, in più Volandri ha preso il suo posto. Io sto dalla parte di Fognini perché mi sento ancora giocatore (e giù una risata, ndr). La verità è che è una brutta storia, molto antipatica secondo me“.

Panatta contro Sinner: Bagnaia è tornato subito in moto

Infine, tirata d’orecchie pure a Jannik Sinner. L’altoatesino – come ha fatto del resto Carlos Alcaraz, che ha declinato l’invito della Spagna per recuperare energie dopo gli Us Open e preparare al meglio il finale di stagione – ha rinunciato alla convocazione per motivi fisici. Per Panatta, avrebbe dovuto prendere esempio da un altro campione italiano che corre su una moto: