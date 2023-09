Tennis US Open 2023 finale Djokovic-Medvedev diretta live: break immediato di Nole

Djokovic insegue il 24° titolo dello Slam che gli permetterebbe di agganciare Margaret Court Smith come tennista più vincente nella categoria. Medvedev, invece, cerca il secondo titolo del Grande Slam e proverà ad affermarsi per la prima volta in un torneo da lui già vinto in passato. Il russo, che ha conquistato 20 titoli, non ha mai trionfato due volte nello stesso torneo.