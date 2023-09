Genova, Fognini imita l'esultaza di Djokovic: nuovo attacco a Volandri

Continua la polemica tra Fognini e Volandri, che lo ha escluso dai convocati in Davis. Il sanremese in finale a Genova, mentre il suo sostituto va ko

10-09-2023 12:46

Nuovo attacco di Fabio Fognini all’indirizzo del ct Filippo Volandri, che lo ha escluso dalla rosa dei convocati per la fase a gironi di Coppa Davis che l’Italia si appresta a disputare a Bologna dal 12 al 17 settembre. Dopo aver conquistato il pass per la finale dell’Aon Open Challenger di Genova, il tennista ligure ha simulato una telefonata per poi attaccare subito la cornetta. Il gesto ricorda sì quello di Djokovic per prendere in giro Shelton, ma per tutti si tratta di una stilettata all’indirizzo di Volandri.

Fognini-Volandri, atto III: che cosa è successo

Sicuro di far parte della truppa azzurra, Fogna si è lasciato andare a un lungo e duro sfogo sui social, quando ha appreso che non avrebbe difeso i colori dell’Italia nella Davis. “Mi avevano detto che ci sarei stato” accusando il selezionatore di mancanza di sincerità e chiarezza. Dal canto suo, Volandri ha parlato di “ingratitudine” da parte di Fognini, spiegando che “per essere convocati in Davis c’è bisogno di massima integrità fisica e altissime motivazioni”.

Il nuovo affondo di Fognini contro capitan Volandri

Pubblico delle grandi occasioni a Genova per assistere alla semifinale tra Fognini e il brasiliano Thiago Monteiro, battuto 6-4, 6-2. La spinta dei tifosi di casa ha consentito al sanremese di accedere alla finale, ma al termine del match si è lasciato andare a un’esultanza inequivocabile.

Ispirato da Djokovic, che ha fatto lo stesso agli Us Open contro Shelton, ha mimato una telefonata per poi attaccare repentinamente la cornetta. Il riferimento al colloquio avuto con Volandri appare piuttosto chiaro.

Intanto Fognini va in finale, mentre il suo sostituto si ritira

Quando si dice il destino. Fognini è stato tagliato dall’Italia per via dei suoi problemi fisici, stando a quanto spiegato da Volandri. Intanto oggi disputerà la finale sulla terra rossa del Challenger di Genova contro un altro brasiliano: Thiago Seyboth Wild.

Il 36enne numero 78 del ranking Atp ha lasciato parlare il campo, mentre – ironia del destino – Andrea Vavassori si è ritirato in via precauzionale nel corso della semifinale contro Seyboth Wild. Niente derby in finale: il torinese ha alzato bandiera bianca dopo aver accusato una fitta. Coppa Davis a rischio? Già Sinner e Berrettini hanno dato forfait per infortunio: sarebbe un’altra gatta da pelare per il ct.