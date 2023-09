Sinner, il no alla Coppa Davis è ufficiale: "In bocca al lupo, Italia". La risposta di Volandri

Sinner ufficializza il forfait per la fase a gironi di Coppa Davis, a Bologna contro Canada, Cile e Svezia. L'Italia dovrà a fare a meno pure di Berrettini.

Dopo i rumors delle ore precedenti, la conferma arriva attraverso un post social: Jannik Sinner non parteciperà alle gare di Coppa Davis in programma dal 12 al 17 settembre a Bologna. Il campione altoatesino, eliminato da Zverev agli ottavi di finale degli Us Open, ufficializza il suo forfait, spiegando i motivi che l’hanno indotto a declinare l’invito di capitan Filippo Volandri. Ma assicura: farà un gran tifo per gli azzurri.

Sinner, ufficiale il no alla Coppa Davis

Così Sinner su Twitter:

Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto.

Poi, dopo neanche un minuto, un ulteriore post, con tanto di cuoricino rosso e di tricolore:

Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo.

Forfait Sinner in Davis: il commento di Volandri

A stretto giro di posta, ecco arrivare il commento da parte dello stesso capitano azzurro, Filippo Volandri. Nessun dramma per l’assenza del campione, anzi un incoraggiamento a tornare il prima possibile. Queste le dichiarazioni del capitano dell’Italia, riportate dall’Ansa: “Auguriamo a Jannik una pronta guarigione, sappiamo quanto lui tenga alla Davis, lo ha già dimostrato. Rispettiamo la sua decisione, sono sicuro che lo avremo a disposizione in futuro”.

Italia in Coppa Davis senza Sinner e Berrettini

Oltre a Sinner, mancherà per infortunio in Davis anche un altro pezzo da novanta della squadra azzurra: Matteo Berrettini. La squadra italiana per i match del girone eliminatorio di Bologna contro Canada, Cile e Svezia sarà dunque composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Nessun infortunio, solo motivazioni tecniche, alla base della non convocazione di Fabio Fognini: per Volandri l’Italia non ha bisogno di lui.