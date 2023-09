Coppa Davis, Sinner nel mirino dopo il flop Italia: spunta l'ipotesi della fronda anti Volandri

Sinner e Volandri finiscono a processo dopo la figuraccia dell'Italia contro le riserve del Canada in Coppa Davis: Jannik per la "diserzione", il Ct per le sue scelte.

14-09-2023 13:28

Com’è possibile che due tennisti di spicco, Lorenzo Musetti sistemato alla posizione numero 18 del ranking e Lorenzo Sonego alla 38, perdano contro avversari che non hanno mai vinto una partita nel circuito Atp (Alexis Galarneau, numero 200 al mondo) o che abbiano iniziato a farlo la scorsa settimana (Gabriel Diallo, numero 158)? Se lo chiedono i tifosi italiani, in particolare gli appassionati di tennis, dopo la clamorosa figuraccia della Nazionale azzurra contro il Canada. Il cammino in Coppa Davis è quasi compromesso (serve un’impresa contro Cile e Svezia) mentre i processi sono già iniziati. Sul banco degli imputati Jannik Sinner, il grande assente. E il capitano non giocatore: Filippo Volandri.

Sinner, il forfait per scelta personale finisce nel mirino

A scagliarsi contro Jannik, che ha disertato il girone bolognese di Davis per scelta personale più che per stanchezza o infortuni (si sta allenando tranquillamente a casa sua a Monte Carlo per preparare i prossimi appuntamenti del circuito Atp, utili a certificare la partecipazione alle Finals di Torino), è in primis la Gazzetta dello Sport.

“La maglia della Nazionale rimane un simbolo che merita di essere onorato con rispetto. E invece Sinner, in Davis, l’ha già rifiutata quattro volte”.

Quattro rifiuti a cui va aggiunta la mancata partecipazione all’Olimpiade di Tokyo. Insomma, Sinner l’azzurro lo ama o no? Oppure le ambizioni personali sono più forti dell’attaccamento alla Nazionale, come suggerito da un vecchio volpone come Panatta?

La tesi di Ubaldo Scanagatta sulla diserzione di Sinner

Una particolare teoria sul forfait del campione altoatesino è quella di Ubaldo Scanagatta, uno dei più autorevoli giornalisti di tennis italiani, direttore del sito Ubitennis:

“Ci saranno polemiche: Fognini accanto a Bolelli sarebbe stata una coppia più affiatata rispetto ad Arnaldi. Sinner? Sospetto che la sua assenza non ci sarebbe stata se non avesse sottovalutato lui stesso la forza dei canadesi. Avesse immaginato che l’Italia senza di lui avrebbe perso, forse a Bologna sarebbe venuto“.

Fronda anti Volandri? La Stampa lancia il sasso nello stagno

C’è spazio anche per le ipotesi complottistiche. Come quella riportata sulle colonne de La Stampa, da cui lo stesso quotidiano prende però immediatamente le distanze ritenendola poco plausibile: una fronda interna contro Volandri.