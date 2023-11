Date, orari e programmazione delle partite dei Masters di tennis che si disputano a Torino dal 12 al 19 novembre 2023

11-11-2023 10:00

Il torneo Nitto Atp Finals, o meglio il Masters di Torino 2023, è il torneo che di fatto conclude stagione del grande tennis mondiale. Viene disputato tra i migliori otto giocatori del ranking Atp e quindi il serbo Nole Djokovic detentore e grande favorito della vigilia, lo spagnolo Alcaraz serio candidato al successo finale e poi i russi Medvedev e Rublev, il greco Tsitsipas, il danese Rune, il tedesco Zverev che sta tornando ai livelli che gli competono e soprattutto l’azzurro Jannik Sinner che con un’eccezionale seconda parte di stagione ha conquistato il 4° posto della classifica Atp e un posto da outsider nel Masters.

Il torneo è un po’ particolare perché non è a eliminazione diretta. Al primo turno (round robin) infatti gli otto tennisti sono stati divisi in due gironi da quattro (Rosso e Verde) mediante sorteggio. Si affrontano in un girone all’italiana al termine del quale, i primi due in classifica potranno accedere alle semifinali. Il torneo si gioca al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre.

Round Robin

Gruppo Verde

(1) Nole Djokovic, (4) Jannik Sinner, (6) Stefanos Tsitsipas, (8) Helger Rune

SINNER (ITA)-Tsitsipas (GRE) Domenica 12 novembre, 14:30 Djokovic (SRB) -Rune (DAN) Domenica 12 novembre, 21:00 TBD Martedì 14 novembre, 14:00 TBD Martedì 14 novembre, 21:00 TBD Giovedì 16 novembre, 14:00 TBD Giovedì 16 novembre, 21:00

Classifica Gruppo Verde

1 Djokovic (SRB) 0 2 SINNER (ITA) 0 3 Tsitsipas (GRE) 0 4 Rune (DAN) 0

Gruppo Rosso

(2) Carlos Alcaraz; (3) Daniil Medvedev (RUS); (5) Andrej Rublev (RUS); (7) Alexander Zverev (GER)

Alcaraz (SPA)-Zverev (GER) Lunedì 13 novembre, 14:30 Medvedev (RUS)-Rublev (RUS) Lunedì 13 novembre, 21:00 TBD Mercoledì 15 novembre, 14:30 TBD Mercoledì 15 novembre, 21:00 TBD Venerdì 17 novembre, 14:30 TBD Venerdì 17 novembre, 21:00

Classifica Gruppo Verde

1 Alcaraz (SPA) 0 2 Medvedev (RUS) 0 3 Rublev (RUS) 0 4 Zverev (GER) 0

Semifinali

TBD Sabato 18 novembre TBD Sabato 18 novembre

Finale

TBD Domenica 19 novembre

Dove vedere le partite in diretta

Le partite sono in esclusiva su Sky e quindi per vederle si può anche ricorrere a un abbinamento a Now per seguirle in streaming

Abbonati qui a Now per seguire tutto il Masters di Torino

Anche qui su Virgilio Sport daremo ampia copertura seguendo le partite di Sinner e gli altri top match in diretta live

VIRGILIO SPORT

Fonte: ANSA