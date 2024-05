Sinner salta gli Internazionali di Roma: "Sarò al Foro Italico ma non per giocare. Al lavoro per Parigi"

Doloroso annuncio del rosso di San Candido su Instagram: non ha recuperato dal problema all'anca, ma sarà comunque nella Capitale. Per gli organizzatori del torneo è una mazzata.

La certezza è una sola: Jannik Sinner a Roma voleva esserci a tutti i costi. Sapeva quanto fosse importante per il movimento, per il tennis italiano, la sua presenza agli Internazionali del Foro Italico. Ma non solo. Ci teneva tanto anche a dar soddisfazione ai tifosi, i tantissimi fan che si sono appassionati alle sue vittorie, alle sue imprese. Quel maledetto dolore all’anca che lo ha indotto a ritirarsi a Madrid, dove poi sono stati costretti a dare forfait pure Daniil Medvedev e Jiri Lehecka, non è però andato via. E allora Jannik è stato costretto ad anticipare il suo forfait. Non ci sarà neanche lui, dopo Alcaraz, al Foro Italico. Non giocherà a Roma, dove passerà comunque: solo per un saluto.

Sinner su Instagram: “Niente Roma, non ho recuperato”

Così Jannik sui social: “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza”.

Internazionali Roma: Sinner alla Fontana di Trevi

Uno degli appuntamenti a cui dovrebbe presenziare Jannik sarà il rito dei sorteggi, quasi un appuntamento di gala più che sportivo, in programma nella mattinata di lunedì 6 maggio in una cornice d’eccezione: la Fontana di Trevi. Alle 11 è previsto il sorteggio del main draw femminile, alle 12 dei maschietti. Il format è quello classico dei Masters 1000 di oggi: 96 giocatori per il tabellone principale, le prime 32 teste di serie saltano il primo turno e sono già al secondo. In caso di partecipazione al torneo, Jannik avrebbe debuttato venerdì o sabato. Ma in queste condizioni, col dolore ancora persistente, ha preferito non rischiare.

Jannik, annullato viaggio in Alto Adige: è a Montecarlo

Già, perché Sinner dopo Madrid s’è letteralmente fermato per non correre altri rischi. Avrebbe voluto raggiungere i genitori e trascorrere un paio di giorni con loro tra le montagne a lui care dell’Alto Adige, ma prudenza e buon senso l’hanno indotto a rimanere a Montecarlo, dove ha a disposizione una palestra e tante attrezzature all’avanguardia, utili a una rapida riabilitazione. Domenica pomeriggio raggiungerà la Capitale, lunedì – dopo i sorteggi – sarà al Foro Italico. Una comparsata velata di tristezza, naturalmente, perché Jannik a Roma sarebbe andato volentieri, ma per giocare.