Sinner attento, Anna Kalinskaya ha il mal d'autunno: dopo le lacrime in campo, la confessione su Instagram

Dopo le lacrime in campo, il mal d’autunno: non è un bel periodo per Anna Kalinskaya, nonostante l’ascesa vertiginosa della tennista russa nella classifica WTA. Nel ranking le cose vanno bene, anzi benissimo: mai prima di adesso la giocatrice legata sentimentalmente a Jannik Sinner si era arrampicata tanto in alto, al numero 12. L’umore, però, non è al top. Ed è stata la stessa Anna a raccontarlo ai suoi follower attraverso una story su Instagram.

Anna Kalinskaya: “Non sono in vena di cose romantiche”

“Non sono in vena di cose romantiche”, ha chiarito Anna attraverso i social nella parte finale di un reel registrato nel corso dell’ultimo torneo di Ningbo, in Cina. “Ho il mal d’autunno”, ha aggiunto spiegando il motivo della sua improvvisa malinconia. Sinner nel video non c’era e chissà che anche questa circostanza possa aver contribuito al malumore di Anna, insieme all’accorciarsi delle giornate e alla diminuzione delle ore di luce.

Cos’è la SAD, il “mal d’autunno” di cui soffre lady Sinner

Ma cos’è il mal d’autunno di cui Anna Kalinskaya ha raccontato di essere affetta attualmente? In realtà si tratta di un disturbo più comune di quanto si possa pensare. Conosciuto come astenia o stanchezza autunnale, è etichettato dagli esperti come “SAD”, acronimo inglese che sta in italiano per “disordine affettivo stagionale”. La curiosità è che “sad” in inglese significa triste, parola che riassume un po’ le caratteristiche della sindrome. Che ha tra i suoi sintomi stanchezza, disturbi del sonno e aumento della fame, legati in qualche modo ai cambiamenti stagionali.

Ultimi impegni per Sinner e Kalinskaya, poi le vacanze

Nulla di cui preoccuparsi eccessivamente, dunque. Si tratta di un disagio legato al passaggio da una stagione all’altra, che svanirà con una bella vacanza, magari al mare. Tra un mesetto gli impegni agonistici saranno conclusi, tanto per Anna quanto per Jannik, che ha altri tre appuntamenti prima della fine della stagione: Parigi-Bercy, ATP Finals e le Finals di Davis. Dopo, una bel viaggetto con Anna sarà quantomai opportuno. E molto probabilmente si porterà via la malinconia che le prime giornate d’autunno hanno portato nel cuore della tennista russa.