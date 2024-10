Ningbo, Kalinskaya: sconfitta e lacrime contro Muchova, crisi infinita. Paolini rappresenterà l’Italia alla United Cup

La vittoria agli ottavi di finale contro la cinese Yuan non chiude un periodo negativo per Anna Kalinskaya che a Ningbo esce di scena ai quarti di finale contro la ceca Muchova. Paolini con Cobolli nella United Cup

Non finisce il momento negativo di Anna Kalinskaya che si arrende ai quarti di finale del torneo di Ningbo in corso in Cina e vede continuare la sua striscia di risultati negativi. Una giornata sfortunata per la compagna di Jannik Sinner che esce contro la ceca Muchova che invece continua a vivere un momento molto positivo.

Kalinskaya: il crollo emotivo contro Muchova

La stagione era comincia nel migliore dei modi per Anna Kalinskaya che nei primi mesi del 2024 aveva collezionato risultati importanti arrivando ad avere anche il miglior ranking della sua carriera. Poi con il passare dei mesi qualcosa si è incrinato nel suo gioco fino ad arrivare alla crisi di risultati dell’ultimo periodo. Il torneo di Ningbo rappresentava l’occasione giusta per riuscire a costruire un po’ di fiducia e le prime sfide sembravano andare in quella direzione ma al primo vero ostacolo è arrivata un’altra volta a colpire la crisi.

Contro la Muchova, Anna ha vinto il primo set con il punteggio di 6-2 ma poi le cose sono andate progressivamente peggiorando con la ceca che ha vinto con lo stesso risultato il secondo parziale e nel terzo è arrivato un vero e proprio momento di crisi per la compagna di Jannik Sinner, che ha provato a nascondere le lacrime dentro l’asciugamano. Alla fine sconfitta in tre set e un altro momento amaro per la 25enne di Mosca.

Paolini al via nella United Cup

Jasmine Paolini sembra averci preso con gusto con le competizioni a squadre e dopo la vittoria dell’oro olimpico in doppio con Sara Errani sarà tra le azzurre in gara anche nella United Cup: ultimo appuntamento del 2024 e primo del 2025 con i match che si disputeranno tra il 27 dicembre e il 5 gennaio. La competizione “mista” vede per l’Italia la presenza di Flavio Cobolli, Matteo Gigante, Andrea Vavassori, Sara Errani, Angelica Moratelli e ovviamente Jasmine Paolini. I match si disputeranno a Perth e Sydney e possono rappresentare un banco di prova importante in vista degli Australian Open.

Danielle Collins ci ripensa: niente ritiro

Autrice di una stagione incredibile, la statunitense Danielle Collins avrebbe dovuto dire addio alle competizioni alla fine del 2024 ma i risultati (i migliori in carriera) degli ultimi 12 mesi l’hanno spinta a rivedere la sua decisione. La giocatrice americana ha infatti annunciato che la sua storia non è ancora giunta al termine: “Spero di continuare a giocare fino a quando non ci saranno maggiori certezze sul mio percorso personale”, ha detto la tennista numero 9 del mondo che deve affrontare i problemi legati alla sua endometriosi.