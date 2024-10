Sinner, altri 3 tornei nel 2024: Bercy, ATP Finals e Davis. E a Parigi nuova luna di miele con Anna Kalinskaya

Gli ultimi grandi appuntamenti dell'anno per Jannik: Bercy (con nuova fuga d'amore parigina con la fidanzata), le ATP Finals di Torino e le Finals di Davis a Malaga.

Incamerati i sei milioni di dollari del Six Kings Slam, Jannik Sinner guarda con serenità al finale di 2024. Il processo al Tas per il caso Clostebol assomiglia a una nube nera che si addensa minacciosa, ma che è comunque ancora lontana dai pensieri del rosso di San Candido: i tempi, infatti, si annunciano lunghi, quasi biblici, e il verdetto dovrebbe arrivare solo nei primi mesi del 2025. Per la fine di quest’anno il numero 1 al mondo può stare tranquillo e pensare solamente al campo. E ad Anna.

Sinner, tre tornei per chiudere il 2024: Bercy

Tre i grandi appuntamenti che attendono Jannik nelle prossime settimane. Il primo, in calendario da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, è l’ultimo Masters 1000 dell’anno: quello di Bercy. Per Sinner una sorta di ritorno sul luogo del delitto, visto che l’anno scorso fu costretto a rinunciare per l’eccesso di fatiche…notturne: diede forfait dopo aver chiuso l’incontro con lo statunitense McDonald alle 2.37 della notte, rinunciando ad affrontare poche ore dopo l’australiano De Minaur. Stavolta gli organizzatori hanno promesso che non si farà più così tardi.

A Parigi nuova fuga d’amore tra Jannik e Anna

Sempre Parigi è stata la città dove Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono usciti allo scoperto per la prima volta, poco prima del Roland Garros, quando furono “beccati” insieme in un ristorante. Ed è praticamente certo che i due piccioncini approfitteranno dell’impegno dell’altoatesino a Bercy per vivere una sorta di luna di miele bis nella città delle luci e dell’amore. Anna ha disdetto tutti gli impegni, non sarà a Tokyo questa settimana proprio per raggiungere prima il suo Jannik. E i due dovrebbero star insieme anche nei giorni di Bercy.

Sinner, ATP Finals a Torino dal 10 al 17 novembre

Dopo Parigi, Torino. L’ultimo grande impegno dell’anno a livello ATP è quello che attende Jannik e gli altri sette migliori tennisti degli ultimi dodici mesi nel capoluogo piemontese: le ATP Finals (10- 17 novembre). L’anno scorso Sinner mise le cose in chiaro con una serie di grandi prestazioni e di brillanti vittorie, prima del ko in finale contro Novak Djokovic all’ultimo respiro. Adesso sarà ai nastri di partenza da favorito e da padrone di casa: il massimo.

L’ultima fatica di Sinner: le Finals di Davis a Malaga

Ci sono Finals e Finals. Dopo il torneo riservato ai big del circuito ATP, c’è quello che mette di fronte le “Nazionali” del tennis. Dal 19 al 24 novembre, a Malaga, l’Italia proverà a difendere il titolo vinto l’anno prima, grazie anche e soprattutto ai sensazionali exploit di Sinner. Le fatiche degli Azzurri cominceranno giovedì 21 contro l’Argentina, poi il sabato le semifinali e la domenica l’eventuale finale. Un nuovo trionfo sarebbe la ciliegina sulla torta per Jannik.