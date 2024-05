Sinner-Kalinskaya, ci sono le foto: Jannik e Anna beccati insieme a Parigi per il Roland Garros

Il rosso di San Candido e la russa sorpresi in un lussuoso ristorante della capitale francese: il clamoroso scoop di Dagospia alimenta le voci sul flirt tra i due tennisti.

Adesso non ci sono più dubbi: Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si frequentano. Il campione di San Candido e la tennista russa sono stati beccati in un ristorante di Parigi, dove tra qualche giorno avrà inizio il Roland Garros. Uno vicino all’altra, pizzicati dall’obiettivo di un “paparazzo” d’eccezione che è riuscito a scovarli nella città delle luci e dell’amore: Dagospia. Già: è stato proprio il chiacchierato e irriverente sito di Roberto D’Agostino a pizzicare Jannik e Anna alla Langosteria dello Cheval Blanc, lussuosissimo ristorante con vista su Louvre e Tour Eiffel.

Sinner e Kalinskaya insieme al ristorante a Parigi

Non ci credete? Ecco le foto di Sinner e della Kalinskaya insieme al ristorante, seduti al grande bancone dove – assicurano – hanno chiacchierato a lungo in modo molto fitto, guardandosi costantemente intorno per controllare che nessuno li avesse riconosciuti.

Fonte: Dagospia on X

Il Roland Garros incombe: vino per Anna, acqua per Jannik

Secondo l’autore delle foto, la tennista si è concessa qualche bicchiere di vino, mentre Sinner ha bevuto soltanto acqua. Un dettaglio, forse, che sottolinea però una volta di più quanto Jannik ci tenga a ben figurare sulla terra rossa del Roland Garros, dove è atteso all’esordio contro un avversario tutt’altro che malleabile: lo statunitense Christopher Eubanks. Per Anna Kalinskaya, testa di serie numero 23 del tabellone femminile, l’abbinamento al primo turno con la francese Clara Burel.

Sinner in love: da Maria Braccini ad Anna Kalinskaya?

Da giorni si rincorrevano voci e indiscrezioni a proposito della presunta nuova fiamma di Jannik, alimentate da un nome memorizzato sul telefonino – venuto clamorosamente fuori durante una foto – e da qualche testimonianza confessata ai giornali specializzati in gossip e pettegolezzi. Sinner è stato legato per circa due anni alla modella e influencer Maria Braccini, da cui – almeno formalmente – non si è ancora separato. Ora però ci sono le foto degli incontri ravvicinati con la bella collega Anna Kalinskaya, destinate sicuramente a far discutere e ad alimentare nuovi rumors.