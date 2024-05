Jannik Sinner verso il Roland Garros con o senza Anna Kalinskaya. E l'indizio sullo smartphone diventa una conferma

Nuovo elemento a sostegno della tesi dell'avvicinamento del campione alla tennista russa, dopo l'incrocio a Torino dove Jannik si trovava per curarsi l'anca

Accade anche che quel nome, comparso sul display dello smartphone di Jannik Sinner a tradimento, getti le basi per finire al centro delle cronache e destare interrogativi sul come e quanto le indiscrezioni sulla presunta relazione con la collega russa Anna Kalinskaya possano essere fondate.

Dalla sua, Sinner dovrà abituarsi agli effetti perversi della popolarità planetaria che deriva dall’essere diventato numero 2 del ranking mondiale e che ha saputo gestire, grazie al suo team di collaboratori, con la massima attenzione.

Jannik Sinner verso il Roland Garros

In attesa di quel che verrà al Roland Garros, secondo grande appuntamento con il Grande Slam di questa stagione, a Parigi l’azzurro è finito sotto i riflettori per una questione che nulla ha a che vedere con il suo rendimento e che con il tennis ha pertinenza nella misura in cui la stessa, presunta nuova compagna sia una campionessa della racchetta.

Sinner e Anna, il nome che compare sul display, sono stati avvistati in un circolo di Torino, città dove Jannik ha trascorso una settimana per seguire un programma medico per l’infortunio all’anca riportato con la collaborazione dello J Medical Center. Un primo indizio, a cui si aggiunge questa leggerezza forse che induce a ritenere la simpatia possibile.

Sinner firma autografi ai tifosi presenti all’esterno del J Medical

La foto che mostra il nome Anna sul display

Il secondo elemento, che si aggiunge alla vicenda torinese, scaturisce da una foto scattata a Montecarlo, residenza abituale di Sinner e città in cui si è allenato negli ultimi due giorni sui campi del Country Club per testarsi in vista del Roland Garros: una foto innocente, con il campione altoatesino in posa con un ammiratore.

Ma si tratta del campione di Sesto, di Jannik e nulla può essere lasciato al caso: c’è infatti chi ha zoomato e ha notato che sul display del suo smartphone è comparso un nome, Anna, che lo chiama, e che visti gli ultimi eventi ha scatenato i consueti commenti liberi e le innumerevoli variazioni sul tema per l’azzurro.

Silenzio da parte della fidanzata

Altra nota, che non sarà sfuggita ai più attenti riguarda Maria Braccini, sua storica fidanzata. L’influencer, che lo aveva seguito a Miami e da cui aveva postato contenuti video e foto sia su Instagram sia nelle stories, non aggiunge nulla da allora per i followers attenti alle vicende collaterale, ovvero legate alla natura del suo rapporto con Sinner.

Per capire di più dovremo attendere, anche per comprendere che ne sarà di ciò, il Roland Garros che regalerà a Sinner un’occasione notevole in chiave classifica. Ma questa è ben altra cosa.