Sinner: arriva l’ennesimo post da Montecarlo, ma sul Roland Garros manca ancora l’annuncio ufficiale

Jannik Sinner continua a informare i suoi fan attraverso i social: lavora a Montecarlo con il team al completo ma non arriva ancora l’annuncio sulla partecipazione al prossimo Roland Garros

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner continua a tenere informati i suoi tifosi attraverso i social ma per il momento sta attento anche a non svelare più di tanto. Il tennista italiano ha pubblicato nuove foto che lo vedono a lavoro sulla terra rossa di Montecarlo ma l’annuncio sulla sua partecipazione, o meno, al Roland Garros continua a farsi attendere.

Sinner: la decisione sul Roland Garros

Tanti indizi ma nessuna prova: si potrebbe tradurre in questo modo il momento di Jannik Sinner. Per una volta sono stati i social ad essere protagonisti di questo momento particolare nella carriera di Jannik, il 22enne azzurro non ha rilasciato comunicati né interviste attraverso i canali ufficiali ma lui e il suo team hanno lasciato una serie di indizi riguardo la partecipazione al Roland Garros. La sensazione è che la decisione verrà presa solo all’ultimo secondo, dopo queste giornate di lavoro a Montecarlo il tennista azzurro e il suo team decideranno se giocare o meno il secondo slam della stagione.

Sinner a Montecarlo: l’ennesimo indizio

L’ultimo indizio arriva via social come del resto accaduto in diverse occasioni in questa stagione. E’ lo stesso Jannik Sinner a pubblicare una paio di foto: una che lo vede in compagnia di tutto il suo team con la presenza a Montecarlo di Vagnozzi e Cahill. L’altra invece mentre è alle prese con un lavoro sul suo fisico sempre però su un campo da tennis. Nei giorni scorsi era stato Cahill, il suo tecnico australiano, a lanciare un po’ di indizi pubblicando anche una foto con delle palline dell’edizione 2024 in bella evidenza.

L’entusiasmo sui social

Jannik Sinner e il suo processo di riabilitazione sono finiti sotto la lente di ingrandimento dei social e dei giornalisti nel corso delle ultime due settimane. Tutti alla ricerca di notizie e aggiornamenti sul campione italiano dopo la sua decisione di non partecipare agli Internazionali di Roma. Uno stop arrivato proprio in un momento di grande forma per il 22enne altoatesino che ha rinunciato prima ai quarti di finale di Madrid e poi al “torneo di casa”. Nei giorni scorsi, dopo l’eliminazione di Djokovic a Roma, si è parlato anche della possibilità di raggiungere la posizione numero 1, con il serbo che però ha mandato all’aria tutti i calcoli decidendosi di iscriversi nel torneo di Ginevra che precede il Roland Garros.