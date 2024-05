Sinner torna ad allenarsi con la racchetta a Montecarlo: il post Instagram spalanca la strada verso il Roland Garros

Jannik Sinner ha lasciato il J Medical di Torino e torna ad allenarsi con la racchetta sulla terra rossa di Montecarlo: dopo Madrid è il primo segnale incoraggiante in direzione del Roland Garros

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner torna ad allenarsi con la racchetta. Nuovi segnali incoraggianti per il tennista italiano che sembra avvicinarsi sempre più a Parigi e alla possibilità di partecipare al Roland Garros. L’ultima indiscrezione arriva da Sky Sport che rivela che il 22enne altoatesino dopo aver lasciato il J Medical di Torino ha finalmente ritrovato la racchetta e sarebbe impegnato a Montecarlo insieme a Darren Cahill.

Gli ultimi responsi dal J Medical di Torino

E’ stata una settimana di test e prove fisiche per Jannik Sinner che ha scelto il J Medical di Torino per curare il problema all’anca. I test nella struttura della Juventus hanno dato esito positivo; dal punto di vista clinico il giocatore non ha nessun problema e l’infiammazione all’anca destra sembra essere rientrata. Ieri il suo ultimo giorno a Torino, all’uscita è stato intercettato dai giornalisti ma non ha voluto fugare i dubbi sulla partecipazione al prossimo Roland Garros rifugiandosi dietro un “Vedremo”.

Il primo allenamento a Montecarlo

Nei giorni scorsi è stato Darren Cahill, il suo allenatore australiano, a lasciare alcuni indizi riguardo la partecipazione di Jannik al Roland Garros. Un paio di post sull’account Instagram che hanno alzato il livello dell’attenzione e soprattutto di entusiasmo da parte dei tifosi. Ora è Sky Sport a rivelare che Jannik è tornato a Montecarlo ed è sceso anche in campo per il primo allenamento con la racchetta dopo il ritiro di Madrid. Era infatti dal torneo spagnolo che Jannik non scendeva in campo per l’allenamento che lo ha visto protagonista proprio insieme a Cahill. La notizia positiva è che per tornare in campo il 22enne azzurro ha ricevuto l’ok da parte dei medici che lo hanno seguito in questa fase. E ora arriva anche la conferrma del diretto protagonista con tanto di bandiera della Francia che sembra fugare ogni dubbio.

I dubbi sul Roland Garros

L’allenamento con la racchetta rappresenta senza dubbio una notizia positiva per Jannik Sinner ma non fuga i dubbi sulla sua partecipazione al Roland Garros. La volontà di partecipare allo slam francese ovviamente non manca e si sta lavorando proprio in quella direzione ma solo gli allenamenti di questi giorni potranno dare a lui e al suo team delle indicazioni precise sia sul problema all’anca sia sul suo stato di forma. Partecipare al torneo francese, una competizione che si gioca con la formula dei 3 set su 5, in condizioni precarie non sarebbe di certo la scelta migliore per un tennista in ascesa, di 23 anni e che non ha alcuna intenzione di mettere a rischio i prossimi anni per rientrare in campo con eccessiva fretta.