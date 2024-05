Roland Garros, Jannik Sinner ci sarà? Darren Cahill fa entusiasmare i tifosi, la speranza arriva da Instagram

Una racchetta e tre palline del Roland Garros: il post dell’allenatore di Jannik Sinner, Darren Cahill, lascia pensare che il tennista azzurro sia pronto alla sfida sulla terra rossa di Parigi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner al Roland Garros ci sarà? E’ questa la domanda che i tifosi del tennista italiano che dopo la rinuncia agli Internazionali di Roma sono in ansia per conoscere le sue condizioni fisiche e soprattutto per sapere se prederà parte al secondo slam della stagione. E ora arriva un indizio importante.

Darren Cahill: forse è l’indizio decisivo

Nessuna parola ufficiale da parte di Jannik Sinner e del suo staff ma tante piccole indicazioni: sui social negli ultimi giorni a lasciare delle “molliche di pane” da seguire in direzione della verità ci ha pensato l’allenatore australiano Darren Cahill. Un paio di giorni fa è stata una sua foto con l’immagine delle valigie e di una racchetta, il coach era pronto a intraprendere un viaggio forse proprio in direzione Parigi. Ora arriva un indizio ancora più chiaro visto che Cahill ha pubblicato sulla sua pagina Instagram l’immagine di una bacchetta e di tre palline del Roland Garrros, edizione 2024: più chiaro di così.

Sinner in direzione Parigi: la decisione di Jannik

Ovviamente prima di fare i salti di gioia e cominciare a scaricare il programma del Roland Garros per capire quando Jannik sarà impegnato sulla terra rossa francese bisogna aspettare un po’. Sarà probabilmente lo stesso Jannik, attraverso i suoi social come fatto anche in occasione degli Internazionali, a rivelare la decisione finale e se ci sarà per il secondo slam della stagione. Ma le ultime indicazioni puntato tutte in chiave ottimistica, i giorni di cura a Torino per il problema all’anca sembrano aver dato i frutti sperati. E le voci di gossip su una presunta storia con la tennista Anna Kalinskaya non hanno distratto il 22enne altoatesino.

La foto che scatena i social

E’ bastata un’immagine per scatenare l’entusiasmo dei social e dei tifosi di Jannik Sinner. Da giorni alla ricerca quasi disperata di indicazioni, i fan del 22enne ora esultano: “Ho appena visto Instagram e sto impazzendo”, dice una tifosa del tennista azzurra. Tanto per rendere chiaro le emozioni che Jannik riesce a suscitare nei suoi tifosi. La decisione di ritirarsi dai quarti di finale a Madrid e quella di non partecipare al torneo di Roma hanno sicuramente fatto preoccupare i fan del campione azzurro. Cahill con i suoi post ha acceso la luce della speranza con l’augurio che nessuno decida di spegnerla.