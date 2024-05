Internazionali, Cahill con la valigia pronta per Sinner: il messaggio riaccende le speranze Roland Garros

Darren Cahill, allenatore australiano nello staff di Jannik Sinner, ha pubblicato una foto sui social con le valigie pronte e l’emoticon della Volpe: Sinner è pronto a tornare?

Piccoli segnali di speranza da raccogliere praticamente ovunque. Ieri una mezza doccia gelata, oggi una possibilità che si apre. Stavolta lo spiraglio Roland Garros per Jannik Sinner arriva dai social ma non da quelli del 22enne tennista azzurro ma dal suo allenatore Darren Cahill che sui social ha pubblicato un’immagine che dà qualche speranza ai tifosi azzurri in vista dello slam francese.

Darren Cahill con le valigie pronte

Lo staff, il team di Jannik Sinner è stato uno degli elementi che gli ha permesso di scalare rapidamente la classifica mondiale e di arrivare al secondo posto (con ottime possibilità anche di centrare la posizione numero 1) e parte del suo successo è dovuto anche all’allenatore Darren Cahill entrato a far parte della sua squadra da circa un anno e che si è rivelato un aiuto molto prezioso. Oggi a dare una speranza è proprio il 58enne ex giocatore australiano che sui social ha pubblicato una foto che lo vede in partenza. Nell’immagine valigia, scarpe, le immancabili racchette e in basso un emoticon della Volpe, uno dei simboli di Jannik Sinner.

Fonte: Darren Cahill Instagram

Roland Garros: si riaccende la speranza

La giornata di ieri non è stata particolarmente positiva per i fan di Jannik Sinner, le ultime notizie arrivate da Torino infatti spingevano in direzione del pessimismo riguardo la possibilità del numero 2 del mondo di prendere parte al Roland Garros. Jannik, dopo il ritiro a Madrid e la scelta di fare riabilitazione al J Medical di Torino, non ha ancora ripreso gli allenamenti con la racchetta e il Roland Garros scatta soltanto tra qualche giorno. Le notizie filtrate dal suo entourage puntavano sulla strada della prudenza, con la possibilità molto concreta di rinunciare allo Slam francese e di concentrarsi unicamente sulla stagione sull’erba prima di ricominciare l’allenamento in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Sinner al Roland Garros? Entusiasmo sui social

E’ bastata una foto per tornare a scatenare l’entusiasmo dei tifosi di Jannik Sinner sui social. La “partenza” di Darren Cahill, che negli ultimi giorni ha festeggiato la laurea del figlio Benjamin, alla Furman Univerity negli Stati Uniti, può voler dire che il tennista italiano è pronto all’avventura sulla terra rossa di Parigi. E sui social torna la speranza. La possibilità del primo posto nel ranking rappresenta senza dubbio un momento storico per Jannik e per il tennis italiano ma tutti i suoi tifosi vogliono vederlo in campo soprattutto in una manifestazione importante come il Roland Garros.