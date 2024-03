Sinner, la fidanzata rompe il silenzio sui social e rivela un patto col campione

Nonostante in Italia dilaghi la Sinner-mania, gli haters non mancano. Da Miami la compagna dell'asso azzurro del tennis decide di uscire allo scoperto

25-03-2024 10:27

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Jannik Sinner e i social, un amore mai sbocciato. All’altoatesino, che ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale del Miami Open, piace far parlare il campo. Tenendosi lontano dalle polemiche del web e proteggendo la sua vita privata. Lo stesso fa la sua fidanzata Maria Braccini, che a una fan ha spiegato il motivo per cui preferisce non prendere posizione contro gli haters.

La Sinner-mania dilaga, ma non mancano gli haters: lo scontro

Con lo storico trionfo agli Australian Open Sinner ha avuto il grande merito di risvegliare la passione per il tennis negli italiani. Il magic moment del movimento azzurro è partito proprio dal campionissimo classe 2001 di San Candido, che ha rinunciato perfino a una toccata e fuga al Festival di Sanremo pur di restare concentrato sul pezzo.

Della sua sfera privata si sa poco. Fidanzato con la modella Maria Braccini, è davvero raro imbattersi in qualche scatto che li ritrae insieme. E ciò da adito agli haters, che non mancano mai, di scatenarsi. Scontrandosi con chi difende a spada tratta Jannik.

Il ‘patto di riservatezza’ tra Sinner e la compagna: in cosa consiste

Sinner lo ha confessato di recente e senza troppi giri di parole: “I social non mi piacciono, non è quella la verità, vedi certe cose ma non sono quelle”. Ed è per questo motivo che da tempo circola con insistenza la voce di un tacito patto sulla riservatezza da tenere sui social tra l’asso del tennis, che punta al riscatto al Miami Open dopo essere stato sconfitto da Alcaraz in semifinale nel Masters 1000 Indian Wells, e la compagna. E, infatti, la modella 23enne da oltre 300mila follower su Instagram, che si trova a Miami per sostenere il fidanzato, evita di postare scatti di coppia.

Haters in azione, una follower invoca una presa di posizione

In tanti hanno preso le difese della coppia dagli insulti rivolti dagli haters, non trovando, però, un sostegno pubblico da parte della compagna di Sinner. Una fan ha quindi stuzzicato la modella con questo commento: “Maria ma tu rispondi solo a chi ti dice bella ah ok… Sarebbe gentile se spendessi un’emoticon, una parola per chi ti ha difeso dagli haters e chi crede in te e non solo per la tua giovane ed evidente bellezza. Ricordati che starò dalla vostra parte sempre ma è troppo facile e anche un po’ frivolo rispondere a chi si sofferma solo sulla tua bellezza e bypassare chi litiga per difendere te e Jannik”.

La compagna di Sinner decide di fare chiarezza sui social

Il commento ha colto nel segno, perché Braccini ha deciso di fare chiarezza, rispondendo così: “Perdonami se hai pensato questo ma cerco semplicemente di evitare i battibecchi. Prima di tutto perché non mi piace alimentare certe questioni inutili prendendone parte; bensì preferisco stare lontana. Secondo perché mi dispiace che per difendere me vi becchiate anche voi alcune offese. Ma è ovvio che sia estremamente grata per tutto il supporto che ricevo da parte vostra, soprattutto quando mi difendete e penso di averlo dimostrato più volte. Perciò… sì certo, grazie di cuore!”.