Sanremo, Sinner: "Devo allenarmi, non andro' al Festival, sono lo stesso di due settimane fa"

Il tennista altoatesino in conferenza stampa: "Montecarlo e' casa mia, sto bene li"

31-01-2024 19:59

Jannik Sinner in conferenza stampa alla sede della FITP: “Australia? Ho raggiunto un traguardo importante, sono lo stesso di due settimane fa, quanto a Montecarlo ci sono tanti giocatori per allenarsi, vi sono strutture perfette. Li’ mi sento a casa. Sanremo? Faccio il tifo da casa, e’ un evento bello ma adesso devo tornare ad allenarmi. Saro’ a lavorare, e’ quello che mi piace fare, non andro’ a Sanremo” Immagini di Luigi Pellicone