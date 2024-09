Coppa Davis, Italia-Argentina nei quarti alle Final Eight: Sinner e compagni contro gli specialisti del rosso

Sorteggio fortunato per l'Italia che ai quarti di finale di Coppa Davis incrocia l'Argentina: Sinner e compagni saranno favoriti contro i sudamericani più pericolosi sulla terra rossa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sarà la sfida con l’Argentina a dare il via alle Final Eight di Malaga per l’Italia di Sinner e compagni. Un sorteggio tutto sommato favorevole per gli azzurri che evitano il “match rivincita” della finale dello scorso anno contro l’Australia. La formazione argentina resta un’avversaria di ottimo livello con gli azzurri che però possono avere, soprattutto in singolare, un vantaggio sul cemento spagnolo con i sudamericani decisamente più a loro agio sulla terra rossa.

Coppa Davis: i dubbi di Volandri in vista di Malaga

Il girone di Bologna ha visto un’Italia capace di conquistare qualificazione e primo posto nonostante l’assenza di Sinner e di Musetti. Per il capitano Volandri si tratta di una conferma dello stato di salute del movimento azzurro ma in vista delle Finals spagnole può rappresentare anche un problema di abbondanza. Per l’appuntamento conclusivo il capitano non giocatore dovrà fare delle scelte difficili. La speranza è ovviamente quella di avere Sinner al top della condizione ma con alcuni tornei ancora da giocare, è una situazione che verrà valutata solo nei prossimi giorni. A rientrare ci sarà anche Lorenzo Musetti, che dopo i tanti impegni stagionali, ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo invece di andare a Bologna.

Volandri dovrà scegliere innanzitutto il numero di singolaristi da portare: se saranno 3 è difficile che non siano Sinner, Musetti e Berrettini a meno di problemi fisici, con il doppio Vavassori-Bolelli confermato. Ma la scelta potrebbe andare anche in un’altra direzione, provando a portare un singolarista in più (uno tra Arnaldi e Cobolli) e tenere solo Vavassori come componente del doppio azzurro a cui affiancare un altro giocatore.

Davis: le avversarie più pericolose

La Coppa Davis in questa stagione presenta delle sfide molto complicate. Il livello della competizione sembra essersi alzato di colpo con la Spagna che vuole provare a vincere la competizione di fronte al proprio pubblico forte anche della presenza di Carlos Alcaraz. Ma sono tante le avversarie di livello a cominciare dagli Stati Uniti che ha vinto il Girone C schierando di fatto la terza squadra ma che a Malaga potrebbe portare i migliori e diventare senza dubbio uno dei temi favoriti. Anche la Germana è squadra da tenere d’occhio con la presenza di Zverev e di un doppio di primissimo livello.

Final Eight: gli accoppiamenti nei quarti

Non c’è solo Italia-Argentina da segnalare in vista della Final Eight di Malaga. A completare il quadro dei quarti di finale c’è la bellissima sfida tra Stati Uniti e Australia dalla quale uscirà l’avversaria degli azzurri in caso di passaggio del turno. Nella parte bassa del tabellone la sfida tra Canada e Germania, anche qui ci si aspetta grande equilibrio mentre la Spagna sembra decisamente favorita contro l’Olanda.