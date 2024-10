Six Kings Slam, la rivelazione di Sinner sul promo diventa virale. Djokovic: messaggio e promessa da brividi a Nadal

Dopo la finale con Alcaraz, Sinner rivela un retroscena sullo “shooting” del promo per il torneo arabo. Djokovic celebra la sua “Last Dance”: “Custodirò la nostra rivalità per sempre”

E’ stato un torneo dalle grandi emozioni quello del Six Kings Slam, tanti sorrisi ma anche qualche lacrima. Jannik Sinner si aggiudica la vittoria finale e un montepremi da sogno, vince la sua battaglia personale contro Carlos Alcaraz e si gode il titolo seppur simbolico di “re”. Ed è stato anche il torneo delle rivalità, quella tra l’italiano e lo spagnolo ma anche l’ultima partita di Nadal contro Djokovic.

Sinner: il retroscena sul promo

Il trailer o promo del torneo è stato uno degli elementi che più hanno fatto breccia sui social. Per l’occasione e con la complicità degli atleti coinvolti si è scelta la strada di una presentazione in stile cinematografico con ognuno dei sei “re” che poi sono scesi in campo in Arabia Saudita a vestire i panni di un personaggio: Sinner è un “principe rinascimentale”, Rune il protagonista di un’avventura tra i vichinghi, Medvedev che cavalca un orso e Djokovic nelle vesti di un guru tra i ghiacciai.

Ma a svelare un retroscena sulla scena girata da Sinner ci pensa lo stesso protagonista nel corso di un’intervista rilasciata dopo la finale: “Se guardi i dettagli del trailer io sono l’unico che sta sudando – dice scherzando Jannik – Siamo stati in questa specie di edificio e faceva caldissimo. Lo abbiamo girato prima di Wimbledon e ho sudato tantissimo. I capelli sono diventati così perché avevo un ventilatore puntato in faccia. E’ stato molto stancante ma è stato anche molto divertente. E’ stata una bellissima esperienza”.

“Sincaraz”: la rivalità amichevole tra Jannik e Carlos

Sui social dopo la “Fedal”, un acronimo nato per parlare della rivalità tra Roger Federer e Rafael Nadal, ora sembra essere spuntata anche la Sincaraz: dall’unione dei nomi tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Se sul campo i due si danno battaglia senza esclusione di colpi come dimostrato anche a Riyadh, appena finisce il match comincia l’amicizia. E nei festeggiamenti del Six Kings Slam i due hanno dimostrato la loro amicizia fuori dal campo con una serie di gesti tra cui Jannik che rimuove i coriandoli dai capelli del suo avversario o quando scelgono il posto migliore per fare la foto insieme.

Sinner-Alcaraz: tutte le emozioni della finale

Djokovic e la “last dance” con Nadal

In questi giorni Novak Djokovic ha avuto parole al miele per Rafa Nadal. Lo spagnolo ha annunciato il suo ritiro dal mondo del tennis e a questo punto la sua ultima avventura sarà proprio la Coppa Davis a Malaga. Sui social è arrivato anche il messaggio del serbo: “La “last dance” è stata una di quelle epiche, e ovviamente anche molto emozionanti. Custodirò per sempre questa rivalità con te Rafa e ovviamente il tennis sentirà la tua mancanza”.

Il serbo però ha voluto omaggiare l’amico e rivale in vista del suo ultimo impegno ufficiale: “La nostra è stata una rivalità intensa e spero che ci sia la possibilità di rivederci su una spiaggia, bere qualcosa insieme e parlare di tutto. Ricordo ancora la prima volta in cui ci siamo sfidati nel Roland Garros del 2006. La nostra rivalità è stata un’ispirazione, dopo i ritiri di Federer, Murray e Rafa arriverà una nuova generazione e spero di poter dare battaglia finché sarà possibile”. Poi la promessa: “Sarò a Malaga quando giocherà Rafa”.