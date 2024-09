Binaghi punta sull’effetto Sinner: ATP Finals a Torino fino al 2030 e la Davis a Milano. Jannik fa impazzire Bologna

La voglia di tennis spinge la federazione a continuare il lavoro fatto negli ultimi anni per ospitare manifestazioni di grande livello: Torino prova a tenersi strette le Finals e Milano potrebbe puntare alla Davis

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Pazza voglia di tennis, merito ovviamente dell’effetto che stanno avendo i risultati di Jannik Sinner. Mai come quest’anno, infatti, il tennis sta diventando sempre più uno sport amato da tantissimi italiani e il presidente della FITP, Angelo Binaghi non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare l’occasione di dare ancora maggiore impulso al mondo della racchetta a partire da grandi manifestazioni da organizzare in Italia.

Torino prova a tenersi strette le ATP Finals

Il primo appuntamento che l’Italia non vuole mollare è quello delle ATP Finals che dal 2021 si disputano a Torino (dal 2009 al 2020 la sede è stata invece Londra). Una manifestazione ricca di fascino che ospita i migliori tennisti al mondo della classifica di singolare e di doppio. Sono tante le città che vogliono provare ad aggiudicarsi questo privilegio ma il capoluogo piemontese non ha alcuna intenzione di mollare la presa come spiegato al Corriere Torino dal sindaco Stefano Lo Russo: “Sono in corso dei ragionamenti molto concreti con la Regione Piemonte, con tutte le istituzioni e soprattutto con la Fitp per essere competitivi e poter ospitare la manifestazione nella nostra città per altri cinque anni. Sappiamo che la concorrenza è forte ma noi siamo determinati”.

La voglia di tennis di Milano

La competizione arriva dall’estero, con tantissimi paesi che vorrebbero ospitare le finali dell’evento ma anche dall’interno. Negli ultimi mesi si sono infatti moltiplicate le voci che vogliono Milano come sede per i prossimi anni delle Finals con Torino che ospiterebbe le prossime due edizioni prima di passare la palla alla Lombardia, una volontà che sarebbe spinta anche dal main sponsor Nitto. Ma la soluzione per accontentare Milano e portare il grande tennis in città potrebbe arrivare dalla FITP che da tempo sogna di riuscire a ospitare la Final Eight di Coppa Davis in Italia con la città meneghina che diventerebbe una delle scelte più probabili. La prima posizione in classifica di Sinner aiuta il presidente Binaghi che ha una grande voglia di provare a capitalizzare l’effetto di Jannik in questo momento, e con Torino (Finals) e Bologna (sede del girone di Davis) che hanno fatto un’ottima pubblicità all’organizzazione italiana.

Sinner: a Bologna da tifoso

Jannik Sinner aveva promesso che avrebbe raggiunto la squadra italiana di Davis a Bologna e non ha mancato ai suoi impegni. Il numero 1 al mondo è arrivato in città nel pomeriggio di oggi attirando su di sé tutte le attenzioni di media e tifosi. Ma come nel carattere del campione altoatesino, non ha voluto rubare la scena ai compagni di squadra né creare confusione in vista del match contro l’Olanda che vale il primo posto nel girone. Sinner ha raggiunto il ritiro della squadra in un albergo al centro della città ma per ora non ha avuto nessuno incontro con la stampa. Cena con Berrettini e gli altri azzurri e poi domani giornata da tifoso all’Unipol Arena.