Davis Cup, l'Italia vola a Malaga: Monteiro e il "piccolo Sinner" fanno un favore a Berrettini e compagni. Domani l'Olanda

Il Brasile fa fuori (virtualmente) il Belgio e consegna all'Italia il pass per Malaga con 24 ore d'anticipo. Intanto Sinner è sbarcato a Bologna: domani nel box per la sfida con l'Olanda

Bisognerà mandare un bel mazzo di fiori in Brasile, come segno di ringraziamento per un favore che l’Italia del tennis aspettava con trepidazione: il 2-0 confezionato nei due singolari del match con il Belgio ha regalato agli azzurri di Volandri il pass per le final eight di Malaga con una giornata d’anticipo, anche se adesso bisognerà comunque battere l’Olanda per garantirsi il passaggio del turno come prima del girone ed evitare così un accoppiamento scomodo ai quarti di finale. Solo che basterà farlo vincendo 2-1 (come già avvenuto su brasiliani e belgi), senza dunque doversi dannare troppo l’anima a cercare il tris di vittorie. Tutta un’altra prospettiva rispetto a quella decisamente a tinte fosche che si sarebbe potuta verificare in caso di successo netto del Belgio sui verdeoro.

Samba do Brasil: Fonseca e Monteiro da urlo

A fare felici gli italiani c’hanno pensato Joao Fonseca e Thiago Monteiro. Che avevano fatto sudare e non poco Arnaldi e Berrettini, ma che alla fine hanno trovato il modo per “redimersi” agli occhi del pubblico della Unipol Arena. Come? Vincendo i due match di singolare che li hanno visti impegnati nel pomeriggio contro Collignon e Bergs, entrambi costretti alla resa al terzo set (e Bergs contro Monteiro aveva vinto il primo set).

Due ko. pesantissimi per la formazione belga, che a questo punto rischia di dover rinunciare al proposito di avanzare a Malaga, dal momento che la situazione di classifica appare praticamente disperata. Possono solo sperare di vincere il doppio, limitare i danni (a quel punto 4 partite vinte e 5 perse, proprio come i brasiliani) e poi aggrapparsi alla possibilità che l’Italia vinca contro gli olandesi per poi andare alla conta del quoziente set e punti. Ma se l’Italia dovesse vincere 3-0, allora a passare sarebbe il Brasile, che avrebbe vinto lo stesso numero di partite dei belgi, incluso però lo scontro diretto (l’Olanda chiuderebbe con 3 vinte e 6 perse, eliminata come ultima del girone).

A Bologna c’è anche Sinner: domani nel box azzurro

Insomma, il Brasile un favore all’Italia l’ha fatto, e magari domani si aspetterà che questo gli venga ricambiato dagli azzurri. Che avranno un tifoso speciale nel loro box: Jannik Sinner ha raggiunto i compagni di Davis a Bologna nel tardo pomeriggio di sabato, intrattenendosi con loro a cena e poi dando appuntamento a domani, quando sarà accanto a Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Bolelli e Vavassori nella giornata che dovrà consegnare agli azzurri il pass per Malaga da primi del girone.

Sinner ha dimostrato una volta di più di tenere tantissimo alla maglia della nazionale: al netto della rinuncia “forzata” dopo le fatiche (bellissime, però) degli US Open, la sua voglia di vivere appieno l’atmosfera della Davis ha avuto la meglio anche sulla possibilità di riposare. Dopotutto lui l’Olanda l’ha già battuta un anno fa, ai quarti: i suoi consigli non potranno che tornare utili.

La sfida all’Olanda e il primo posto nel girone

La vittoria del Brasile ha consegnato all’Italia la qualificazione, ma per qualificarsi come prima del girone servirà una vittoria domani contro l’Olanda, che parimenti vincendo il confronto con gli azzurri chiuderebbe prima in virtù proprio del successo nello scontro diretto (altrimenti l’Italia chiuderebbe a punteggio pieno). In caso di successo italiano, la seconda qualificata passerà per via del quoziente partite vinte o set (per fare i calcoli è necessario attendere l’esito del doppio tra Belgio e Brasile). Negli altri gironi, gli USA hanno battuto la Germania e si sono guadagnati il pass come primi nel girone C (i tedeschi passano come secondi), mentre la sfida tra Spagna e Australia deciderà chi chiuderà primo e chi secondo nel girone B (entrambe sono già qualificate). Nel girone D l’Argentina, battendo la Finlandia, si è tenuta in vita in attesa della sfida di domenica tra Canada e Gran Bretagna, con i canadesi che vincendo si garantirebbero il primo posto, eliminando i britannici (che vincendo potrebbero comunque restare fuori per il computo delle partite vinte rispetto all’Argentina).