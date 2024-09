Davis, ecco come l'Italia può qualificarsi già oggi e chi affronterebbe ai quarti

Dopo il successo sul Belgio gli azzurri potrebbero staccare il pass per Malaga ancor prima dell'ultima sfida di domani contro l'Olanda

“Dovremo provare a vincere anche domenica, teniamo i piedi per terra e pensiamo alla prossima”. Filippo Volandri, capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis, dopo il successo ottenuto dal doppio azzurro contro il Belgio che ha dato il 2-1 finale ai suoi ragazzi, mantiene il basso profilo ma in realtà per l’Italia la qualificazione per Malaga può arrivare ancor prima della sfida agli olandesi di domani.

Come l’Italia può qualificarsi già oggi per Malaga

Detto che anche in caso di sconfitta domenica per l’Italia esisterebbero scenari che la vedrebbero comunque certa di andare a Malaga, sarebbe sufficiente che oggi il Belgio non battesse il Brasile per essere certi della qualificazione. Nella classifica del girone A, infatti, gli azzurri comandano con due punti grazie a quattro vittorie e due sconfitte. Poi c’è il Belgio con un sol punto con 3 vittorie e 3 sconfitte e infine l’Olanda a un punto con lo stesso bilancio di tre vittorie e tre sconfitte.

Se oggi il Belgio non dovesse battere il Brasile l’Italia già esultare. Gli azzurri si qualificherebbero battendo gli olandesi, ma se perdessero 0-3 andrebbero alle Finals solo in caso di vittoria oggi del Brasile contro il Belgio per la peggior differenza negli incontri giocati, mentre se il team di Volandri perdesse 2-1 contro l’Olanda potrebbe ancora sperare, a meno che il Belgio non vinca 3-0 con il Brasile.

Con il 2-1 del Belgio sul Brasile, l’Italia potrebbe anche perdere contro l’Olanda per 2-1 ma a quel punto, con 5 incontri vinti e 4 persi sia per gli azzurri sia per i tulipani sia per il team belga, si andrebbe poi a vedere il conteggio dei set.

I potenziali avversari dei quarti

Se l’Italia passa il turno come prima già sa qualcosa sui potenziali rivali ai quarti. Il regolamento prevede un sorteggio non integrale solo per abbinare le seconde classificate secondo questo schema:

1° GR.A vs 2°GR.B / 2° GR.D

1° GR.C vs 2° GR.B / 2° GR.D

2°GR.A /2° GR.C vs 1° GR.D

2°GR.A /2° GR.C vs 1° GR.B

Sono quattro le squadre già qualificate per le Finals di Malaga dopo le prime due giornate dei gironi di Davis. Hanno già staccato il biglietto per i quarti di finale Germania, Usa, Australia e la Spagna. Di conseguenza l’Italia vincendo il girone l’Italia giocherebbe nei quarti contro la seconda del Gruppo B (ovvero la perdente dello scontro diretto Spagna-Australia) o la seconda del Gruppo D, dove è ancora tutto aperto tra Canada, Gran Bretagna, Argentina e Finlandia. Se invece arrivasse seconda, avrebbe la prima classificata di uno di quei due gironi.