Coppa Davis 2024, si parte con Italia-Brasile: il programma, i gironi, orari e dove vederlo in tv e streaming

Azzurri in campo a Bologna dall'11 al 15 settembre per difendere la Coppa Davis vinta a Malaga nel 2023. Tutto quel che c'è da sapere sull'avvio

Il trionfo di Malaga è ancora impresso nella memoria breve di chiunque abbia assaporato la bellezza di un tennis perfetto, esemplare, nel percorso che ha riportato in Italia la Coppa Davis. Sono trascorsi pochi mesi dalla celebrazione di quella giornata perfetta, ed è già tempo di ricominciare a Bologna.

Per consentire di prendersi il tempo giusto, non ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma l’Italia che si presenta al via del girone contro Brasile, Belgio e Olanda, è altamente competitiva sotto il profilo individuale e nel doppio. Un concetto che anche così, sospendendo Sinner, ha desiderato ribadire il capitano Filippo Volandri.

Italia-Brasile a Bologna, i convocati

I tre singolaristi, da cui Volandri sceglierà la lista di due per il debutto mercoledì 11 settembre contro il Brasile, godono di un ranking più che rassicurante a testimonianza del momento ottimale che sta attraversando il tennis italiano: si tratta di Flavio Cobolli (32) e Matteo Arnaldi (33) più Matteo Berrettini (43). Superata il periodo legato agli interventi e al recupero seguito con gli lati e bassi che conosciamo, Berro è intenzionato a cogliere questa occasione offerta dal capitano e a sfruttare questa occasione per mettere in evidenza i progressi ottenuti negli ultimi mesi che ben fanno sperare.

Oltre a questo trio, l’Italia si compone anche di Simone Bolelli, che a Bologna gioca in casa, e Andrea Vavassori, reduce dalla vittoria nel doppio misto con Sara Errani a Flushing Meadows agli Us Open. “A Bologna da squadra campione del mondo si prova sicuramente una sensazione diversa — ha spiegato Volandri —. Ma quello che è stato è stato. La Davis è particolare, l’ho imparato da giocatore, perché i ranking non contano: bisogna affrontare ogni squadra e ogni avversario con la stessa attenzione”.

La formula della Coppa Davis

Insomma, la leggerezza non è consentita dopo il trionfale ritorno dell’insalatiera. Stessa formula dello scorso anno quella che verrà adottata in questo 2024: quattro gironi da quattro squadre in altrettante città del mondo (oltre a Bologna, si gioca anche a Valencia, Zhuhai e Manchester), con le prime due qualificate che passano.

A Valencia si vedranno Spagna, Repubblica Ceca, Australia e Francia mentre a Zhuhai si sfideranno Germania, Slovacchia, Stati Uniti e Cile. Ultima città ad ospitare questa fase è Manchester che vedrà Canada, Argentina, Finlandia e Gran Bretagna.

Il debutto degli azzurri

L’Italia debutta mercoledì 11 settembre alle 15 contro il Brasile, che ha in Thiago Monteiro (numero 76 del mondo) il giocatore più pericoloso sulla carta, posto che in Coppa Davis spesso la classifica ha una rilevanza relativa. A completare la squadra verdeoro sono:

Joao Fonseca (numero 158 del ranking ATP in singolare),

(numero 158 del ranking ATP in singolare), Rafael Matos (n. 35 in doppio),

(n. 35 in doppio), Felipe Meligeni Alves (n. 165 in singolare),

(n. 165 in singolare), Felipe Melo (n. 37 in doppio).

Contro il Belgio

Venerdì 13 settembre tocca, invece, al Belgio, che ha il suo miglior singolarista in Zizou Bergs, nome che voca inevitabilmente Zidane.

Domenica si chiude con l’Olanda, che schiererà due Top 100: Tallon Griekspoor (39) e Botic Van de Zandschulp, numero 68, ma che allo US Open ha eliminato dal tabellone Carlos Alcaraz, a ribadire che nulla può essere dato per scontato.

Come seguire la Coppa Davis in tv e streaming

Per seguire la Coppa Davis, appuntamento su Rai2 e su Sky Sport che segue l’intero evento con collegamenti, finestre e speciali dedicati: “Studio Coppa Davis”, in onda su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, è live da Bologna. Conduce Eleonora Cottarelli con i suoi ospiti, oltre agli inviati Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.

La programmazione completa

Martedì 10 settembre

ore 8 – Germania vs Slovacchia su Sky Sport 252 e NOW

ore 14 – Canada vs Argentina su Sky Sport 251 e NOW

ore 15 – Olanda vs Belgio su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 16 – Australia vs Francia su Sky Sport 252 e NOW

Mercoledì 11 settembre

ore 5 – Stati Uniti vs Cile su Sky Sport 252 e NOW

ore 14 – Gran Bretagna vs Finlandia su Sky Sport 251 e NOW

ore 14.30 – Studio Coppa Davis su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 15 – ITALIA vs Brasile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

a seguire – Studio Coppa Davis su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 16 – Repubblica Ceca vs Spagna su Sky Sport 252 e NOW

Giovedì 12 settembre

ore 5 – Germania vs Cile su Sky Sport 252 e NOW

ore 14 – Canada vs Finlandia su Sky Sport 251 e NOW

ore 15 – Olanda vs Brasile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 16 – Australia vs Repubblica Ceca su Sky Sport 252 e NOW

Venerdì 13 settembre

ore 8 – Stati Uniti vs Slovacchia su Sky Sport 252 e NOW

ore 14 – Gran Bretagna vs Argentina su Sky Sport 251 e NOW

ore 15 – ITALIA vs Belgio su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 16 – Francia vs Spagna su Sky Sport 252 e NOW

Sabato 14 settembre

ore 8 – Germania vs Stati Uniti su Sky Sport 252 e NOW

ore 14 – Argentina vs Finlandia su Sky Sport 251 e NOW

ore 15 – Belgio vs Brasile su Sky Sport Tennis e NOW

ore 16 – Francia vs Repubblica Ceca su Sky Sport 252 e NOW

Domenica 15 settembre

ore 5 – Cile vs Slovacchia su Sky Sport 252 e NOW

ore 11 – Australia vs Spagna su Sky Sport 252 e NOW

ore 14 – Gran Bretagna vs Canada su Sky Sport 252 e NOW

ore 15 – ITALIA vs Olanda su Sky Sport Tennis e NOW