Coppa Davis, albo d'oro. Tutti i vincitori dell'insalatiera del tennis

22-11-2021 18:03

La Coppa Davis è il trofeo a squadre più prestigioso del tennis. E’ nato nel lontano 1900 e si chiamava in origine International Lawn Tennis Challenge. Nacque da un’idea di un gruppo di studenti universitari di Harvard per sfidare gli studenti britannici. Dopo le prime edizioni in famiglia, il torneo venne esteso anche ad altre rappresentative nazionali tra cui l’Australia e la Nuova Zelanda che, unite assieme nella squadra Australasia, vinsero una raffica di edizioni. Prima interruzione per la Grande Guerra del 1915-18. La Francia nel 1927 pose fine al monopolio dei paesi anglosassoni. Secondo stop per i cinque anni della Seconda Guerra Mondiale tra il 1940 e il 1945. Nel 1945 la Coppa cominciò a chiamarsi Coppa Davis, in onore di Dwight Davis, che era uno degli studenti fondatori, quello che comprò di tasca sua il trofeo in argento, che nel frattempo era diventato un politico americano molto importante.

Nel secondo dopoguerra, l’albo d’oro della Coppa Davis è una questione tra Usa e Australia che si alternano noiosamente alla vittoria. Sarà il Sudafrica a porre fine a questa monotonia nel 1974; la squadra vinse la “non-finale” contro l’India che non giocò per protesta contro l’apartheid applicato dal regime di Pretoria. Da lì in avanti il torneo è diventato molto più equilibrato e si sono alternate alla vittoria tantissime squadre diverse. Nel 1976 c’è gloria anche per l’Italia che conquista in Cile la sua unica (sin qui) vittoria in Coppa Davis. Questo torneo per i nostri colori è sempre stato piuttosto sfortunato. Gli azzurri hanno infatti ottenuto la bellezza di altre 6 finali nella loro storia, coronate però da dolorose sconfitte. Negli ultimi anni la Spagna l’ha fatta da padrona, ma si può dire che con regolarità si siano alternate sul trono diverse nazioni.

Con il 2019 è cambiato il secolare regolamento della competizione. Nata come gara a squadre nazionali (con 4 prove di singolare, intervallate da un doppio) a eliminazione diretta, si è trasformata in un vero e proprio mondiale di tennis con la suddivisione in gironi nel primo turno e poi dei turni a eliminazione diretta. Il regolamento della Coppa Davis

Albo d’oro, Coppa Davis. Tutti i vincitori

Anno Vincitore 1900 USA 1902 USA 1903 Regno Unito 1904 Regno Unito 1905 Regno Unito 1906 Regno Unito 1907 Australasia 1908 Australasia 1909 Australasia 1911 Australasia 1912 Regno Unito 1913 USA 1914 Australasia 1915-18 Non disputata a causa della Prima guerra mondiale 1919 Australasia 1920 USA 1921 USA 1922 USA 1923 USA 1924 USA 1925 USA 1926 USA 1927 Francia 1928 Francia 1929 Francia 1930 Francia 1931 Francia 1932 Francia 1933 Regno Unito 1934 Regno Unito 1935 Regno Unito 1936 Regno Unito 1937 USA 1938 USA 1939 Australia 1940-45 Non disputata a causa della Seconda Guerra Mondiale 1946 USA 1947 USA 1948 USA 1949 USA 1950 Australia 1951 Australia 1952 Australia 1953 Australia 1954 USA 1955 Australia 1956 Australia 1957 Australia 1958 USA 1959 Australia 1960 Australia 1961 Australia 1962 Australia 1963 USA 1964 Australia 1965 Australia 1966 Australia 1967 Australia 1968 USA 1969 USA 1970 USA 1971 USA 1972 USA 1973 Australia 1974 Sudafrica 1975 Svezia 1976 ITALIA 1977 Australia 1978 USA 1979 USA 1980 Cecoslovacchia 1981 USA 1982 USA 1983 Australia 1984 Svezia 1985 Svezia 1986 Australia 1987 Svezia 1988 Germania Ovest 1989 Germania Ovest 1990 USA 1991 Francia 1992 USA 1993 Germania 1994 Svezia 1995 USA 1996 Francia 1997 Svezia 1998 Svezia 1999 Australia 2000 Spagna 2001 Francia 2002 Russia 2003 Australia 2004 Spagna 2005 Croazia 2006 Russia 2007 USA 2008 Spagna 2009 Spagna 2010 Serbia 2011 Spagna 2012 Rep. Ceca 2013 Rep. Ceca 2014 Svizzera 2015 Regno Unito 2016 Argentina 2017 Francia 2018 Croazia 2019 Spagna

Quante Coppe Davis ha vinto…?

USA: 32

Australia: 22

Regno Unito: 10

Svezia: 7

Australasia: 6

Spagna: 6

Germania: 3

Repubblica Ceca: 2

Russia: 2

Croazia: 2

ITALIA: 1

Svizzera: 1

Serbia: 1

Sudafrica: 1

Argentina: 1

Cecoslovacchia: 1

FAQ Che cosa era la Australasia nella Coppa Davis? Era una squadra formata da tennisti di Australia e Nuova Zelanda Che nome aveva in origine la Coppa Davis? Si chiamava International Lawn Tennis Challenge Quante volte ha vinto la Coppa Davis la squadra italiana? Solo 1 volta nel 1976 Quante finali di Coppa Davis ha perso l'Italia? L'Italia ha perso 6 delle 7 finali disputate Perché la Coppa Davis si chiama così? Perché è dedicata a Dwight Davis, uno degli inventori della competizione

