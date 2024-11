Tutte le partite e i risultati della Final 8 della Coppa Davis 2024 che si gioca a Malaga dal 19 al 24 novembre

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Le fasi finali della Coppa Davis 2024 si disputano a Malaga, in Spagna dal 19 al 24 novembre. Il nuovo format prevede la partecipazione di 8 squadre, che sono giunte a questo appuntamento finale dopo una lunga fase eliminatoria. Queste le squadre che si contendono l’insalatiera: Spagna, Olanda, Germania, Canada, USA, Australia, Argentina e Italia. L’Italia è la squadra detentrice del trofeo dopo la meravigliosa cavalcata di un anno fa, con Sinner capace di vincere tutte le partite di singolare e doppio e iniziando da lì la sua straordinaria ascesa fino alla cima del tennis mondiale.

La Coppa Davis ha subito un grande cambiamento di format. Resta un campionato per nazioni, che si affrontano in diverse fasi eliminatorie, minitornei in luoghi fissi e non più in casa di una delle squadre. Ogni partita prevede due singolari e un doppio: vince la squadra che si impone in almeno 2 match su 3. I nomi dei giocatori impiegati vengono comunicati un’ora prima del primo match in programma. La scaletta è fissa: primo singolare (tra i numeri due); secondo singolare (tra i numeri 1); doppio. Le partite sono tutte al meglio dei 3 set.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quarti di finale

Spagna-Olanda 19 novembre Canada-Germania 20 novembre USA-Australia 21 novembre (dalle 10.00) ITALIA-Argentina 21 novembre (dalle 17.00)

Semifinali

Spagna/Olanda-Canada/Germania 22 novembre (ore 17.00) USA/Australia-ITALIA-Argentina 23 novembre (ore 13.00)

Finale

– 24 novembre

La squadra italiana

Capitano : Filippo Volandri

: Filippo Volandri Giocatori: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti; Matteo Berrettini e il doppio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Il capitano sceglie di volta in volta quali singolaristi schierare e anche nel doppio non è detto che schieri l’ottima coppia Bolelli-Vavassori, perché per esempio un anno fa, Sinner fece cose eccezionali pure in questa gara.

Dove vedere tutte le partite della Coppa Davis in tv e streaming

Tutte le partite della Coppa Davis sono trasmesse in diretta tv da Rai (su Rai e RaiSport) e Sky; contemporaneamente anche sulle rispettive piattaforme streaming. Per conoscere esattamente gli orari e l’emittente di trasmissione cerca nella Guida Tv di Virgilio Sport

Se invece preferite o siete costretti a seguire le partite su web, noi su Virgilio Sport seguiamo in diretta le partite dell’Italia