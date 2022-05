23-05-2022 14:13

La stagione del tennis 2022, ha ripreso il cammino a Capodanno con la Atp Cup e poi con il consueto gennaio australiano culminato con gli Australian Open. Poi il solito febbraio intermedio con vari appuntamenti sul cemento, poi dopo Indian Wells, come di consueto la primavera sulla terra rossa. Alcuni Masters1000 come Montecarlo e Roma e poi il gran finale al Roland Garros. Da giugno il periodo dell’erba con tornei più spettacolari e imprevedibili, su tutti Wimbledon con inizio il 27 giugno e la fine due settimane dopo. A luglio le consuete 4 tappe sulla terra rossa europea e poi con agosto inizia la stagione del cemento. Dopo i Masters1000 di Toronto e Cincinnati, a fine agosto via con gli US Open, l’ultimo del Grande Slam in programma. Poi l’autunno sul cemento indoor con tappe come Parigi-Bercy. La stagione si conclude con due appuntamenti super: la Next Gen ATP Finals a Milano dall’8 al 12 novembre e poi le Atp Finals di Torino dal 13 al 20 novembre.

Tennis, i tornei del circuito ATP. Calendario 2022

DATA TORNEO ATP SUP 1-9 gen Atp Cup C 3-9 gen Adelaide 1 Atp 250 C 4-9 gen Melbourne Atp 250 C 10-15 gen Sydney Atp 250 C 10-15 gen Adelaide 2 Atp 250 C 17-30 gen AUSTRALIAN OPEN SLAM C 31 gen-6 feb Montpellier Atp 250 C 31 gen-6 feb Cordoba Atp 250 TR 31 gen-6 feb Pune (India) Atp 250 C 7-13 feb Rotterdam Atp 500 C 7-13 feb Dallas Atp 250 C 7-13 feb Buenos Aires Atp 250 TR 14-20 feb Rio de Janeiro Atp 500 TR 14-20 feb Delray Beach (Usa) Atp 250 C 14-20 feb Marsiglia Atp 250 C 14-20 feb Doha Atp 250 C 21-26 feb Dubai Atp 500 C 21-26 feb Acapulco Atp 500 C 21-27 feb Santiago del Cile Atp 250 TR 10-20 mar Indian Wells M1000 C 23 mar-3 apr Miami M1000 C 4-10 apr Houston Atp 250 TR 4-10 apr Marrakech Atp 250 TR 10-17 apr Montecarlo M1000 TR 18-24 apr Barcellona Atp 500 TR 18-24 apr Belgrado Atp 250 TR 25 apr-1 mag Estoril Atp 250 TR 25 apr-1 mag Monaco di Baviera Atp 250 TR 1-8 mag Madrid M1000 TR 8-15 mag Roma (Internazionali BNL d’Italia) M1000 TR 15-21 mag Ginevra Atp 250 TR 15-21 mag Lione Atp 250 TR 22 mag-5 giu ROLAND GARROS SLAM TR 6-12 giu ‘s-Hertogenbosch Atp 250 E 6-12 giu Stoccarda Atp 250 E 13-19 giu Halle Atp 500 E 13-19 giu Queen’s Atp 500 E 19-25 giu Maiorca Atp 250 E 20-25 giu Eastbourne (UK) Atp 250 E 27 giu-10 lug WIMBLEDON SLAM E 11-17 lug Newport (Usa) Atp 250 E 11-17 lug Bastad Atp 250 TR 18-24 lug Amburgo Atp 500 TR 18-24 lug Gstaad Atp 250 TR 25-31 lug Kitzbuhel Atp 250 TR 25-31 lug Atlanta Atp 250 C 1-6 ago Los Cabos Atp 250 C 1-7 ago Washington Atp 500 C 8-14 ago Toronto M1000 C 14-21 ago Cincinnati M1000 C 22-27 ago Winston-Salem Atp 250 C 29 ago-11 set US OPEN SLAM C 19-25 set Metz Atp 250 C 23-25 set Laver Cup C 26 set-2 ott Sofia Atp 250 C 24-30 ott Vienna Atp 500 C 24-30 ott Basilea Atp 500 C 31 ott-6 nov Parigi-Bercy M1000 C 8-12 nov Next Gen Atp Finals Milano C 13-20 nov Atp Finals Torino C

Legenda:

Sup = Superficie

C = Cemento; TR = Terra rossa; E = Erba

Dove vedere il grande tennis in tv

I tornei possono essere trasmessi da Sky, Eurosport e quando l’evento è in Italia, anche dalla Rai. La programmazione può essere varia e suscettibile di cambiamenti per cui il nostro consiglio è di fare un giro sulla Guida TV di Virgilio Sport per sapere quali partite sono trasmesse in diretta, l’ora e il canale.

FAQ Quando si gioca Wimbledon 2022? Dal 27 giugno al 10 luglio 2022 Quando si gioca il Roland Garros 2022? Dal 22 maggio al 5 giugno 2022 Quando si giocano gli US Open? Dal 29 agosto all'11 settembre 2022 Quando si gioca il torneo di Roma? Dall'8 al 15 maggio 2022 Quando e dove si giocano le Atp Finals 2022? A Torino dal 13 al 20 novembre 2022 Quando e dove si giocano le Next Gen Atp Finals? Dall'8 al 12 novembre a Milano

