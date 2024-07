Coppa Davis, quale Italia a Bologna: il probabile forfait di Sinner e la polemica per il prezzo dei biglietti

Ieri il capitano azzurro ha diramato le convocazioni per le sfide di Coppa Davis di Bologna ma ha chiarito che i nomi potrebbero cambiare: le prospettive di Sinner dopo lo US Open

Ieri è stato il giorno delle convocazioni. Ma l’Italia che scenderà in campo per il girone di Coppa Davis a Bologna il prossimo settembre potrebbe essere molto diversa. Volandri ha convocato Sinner, Musetti, Darderi e il doppio Vavassori-Bolelli per le sfide con Brasile, Belgio e Olanda. Ma come ha ammesso lo stesso capitano si tratta di scelte dovute più al regolamento che prevede che una prima lista venga inviata un mese e mezzo prima dell’evento, che la squadra definitiva. Molto potrebbe cambiare proprio nelle settimane precedenti all’evento e chissà che in corsa non possano tornare anche Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, senza dimenticare Lorenzo Sonego.

Le parole di Volandri

Nella giornata di ieri, dopo la comunicazione delle convocazioni per la Coppa Davis, era stato lo stesso capitano Volandri a “mettere le mani avanti”. Parlando delle convocazioni, il ct azzurro ha rivelato: “Il regolamento prevede che vengano fatte a un mese e mezzo dall’evento ma proprio per la finestra temporale che ci separa dalle sfide di Bologna è impossibile dare loro un valore concreto”. In soldoni significa che i giocatori convocati in questo momento potrebbero poi non scendere in campo per le sfide contro Belgio, Brasile e Olanda.

Il possibile forfait di Jannik Sinner

Così come accaduto lo scorso anno, anche in questa edizione della Coppa Davis, Sinner potrebbe rinunciare alla partecipazione alla tappa di Bologna. Dal 26 agosto a domenica 8 settembre è infatti in programma lo US Open e se il campione altoatesino dovesse andare molto avanti nel torneo avrebbe a disposizione pochissimi giorni prima della sfida con il Brasile in programma l’11 settembre a Bologna.

Coppa Davis: i prezzi per le sfide di Bologna

Sul sito della Davis Cup è già possibile da tempo acquistare i tagliandi per le gare dell’Italia così come delle altre nazionali impegnate alla Unipol Arena. La gara degli azzurri di Volandri contro il Brasile vede i tagliandi in vendita da circa 93,50 per i posti più lontani rispetto al campo fino a 278,30 euro per quelli a ridosso del lato corto. Ma nonostante una politica dei prezzi non esattamente popolari i tagliandi sono già in esaurimento, in particolare quelli della sfida con l’Olanda in programma domenica 15 settembre con solo pochi posti rimati a disposizione. Politica dei prezzi decisamente diversa rispetto alle altre gare in programma che vedono un range che va dai 24 euro fino a un massimo di 91,30.

Polemica per i prezzi dei biglietti

La scelta di inserire nelle convocazioni Sinner è stata interpretata da molti tifosi come una sorta di “operazione promozionale” per spingere ancora di più la vendita dei biglietti, che a dire il vero fino a questo momento ha fatto registrare dei numeri molto positivi. Ma sono anche tanti i tifosi che lamentano di un aumento eccessivo del costo dei tagliandi per le partite dell’Italia soprattutto in considerazione del fatto che Jannik potrebbe non giocare le sfide di Bologna.