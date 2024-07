Davis Cup, Volandri convoca i giocatori tramite ranking per la fase a gironi. "Ma le scelte possono cambiare"

Volandri ha convocato 5 giocatori per la fase a gironi in programma a settembre a Bologna, semplicemente seguendo l'attuale ranking. "Ma il criterio finale saranno le condizioni fisiche"

La difesa è ancora lontana, ma settembre in fondo è dietro l’angolo. E a meno di due mesi dall’appuntamento con la fase a gironi, che vedrà l’Italia ancora una volta impegnata a Bologna alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, il capitano di Davis Cup Filippo Volandri ha diramato l’elenco dei convocati in vista dell’appuntamento che aprirà ufficialmente la corsa alla seconda insalatiera d’argento della storia azzurra, la terza se si considera quella vinta nel 1976 in casa del Cile.

Darderi, prima chiamata. E c’è il doppio dei sogni

Nella cinquina di nomi resa nota da Volandri, c’è un debuttante assoluto in Davis Cup: è Luciano Darderi, attuale numero 35 del ranking ATP, non a caso il terzo giocatore italiano dopo Jannik Sinner (che è numero 1) e Lorenzo Musetti (16). Darderi per il momento è stato preferito a Matteo Arnaldi, che pure della Davis dell’anno passato è stato grande protagonista, decisivo anche nel corso del lungo fine settimana di Malaga.

Assieme a Sinner, Musetti e Darderi, Volandri ha precettato anche la coppia d’oro del doppio italiano, quella composta da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, finalista quest’anno sia agli Australian Open che al Roland Garros, nonché vincitrice dei tornei di Buenos Aires e Halle. Non essendoci Sonego, protagonista lo scorso anno in doppio assieme a Sinner, è chiaro che dovrebbero essere proprio Vavassori e Bolelli i principali candidati a scendere in campo nei match di doppio, anche se è davvero troppo presto per fare previsioni.

Volandri spiega: “Le vere convocazioni a inizio settembre”

Questo perché il regolamento di Davis Cup consente ai capitani di poter effettuare fino a 4 cambi nell’elenco dei convocati anche a ridosso della competizione, quindi a poche ore dal 10 settembre (quando scatterà il girone di Bologna). Ciò significa che Volandri potrà optare per dei cambiamenti in corsa, magari anche in base alle condizioni fisiche e atletiche di ogni singolo giocatore.

Sinner ad esempio lo scorso anno saltò la fase a gironi di Bologna, decisione che non venne presa bene da buona parte dell’opinione pubblica: l’attuale numero 1 del mondo motivò la scelta con la necessità di riposare dopo gli US Open, e a ben vedere mai scelta fu più lungimirante, visto quanto prodotto da ottobre in poi. Per questo i vari Arnaldi, Cobolli o Sonego possono seriamente pensare di rientrare in corsa da qui a inizio settembre, con il torneo olimpico e l’estate sul cemento nordamericano (Toronto, Cincinnati e US Open) destinati a rimescolare le carte.

“Ho diramato questo elenco dando la priorità a quelle che è l’attuale classifica di ogni singolo giocatore”, ha spiegato Volandri, “ma sarà importante valutare lo stato di forma di ogni singolo giocatore dopo la trasferta americana. Sarà quello il criterio fondamentale nella scelta della squadra migliore che possa rappresentare la nostra nazionale”. Belgio, OIanda e Brasile saranno le rivali degli azzurri.