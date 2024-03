Tennis Coppa Davis, sorteggiato il girone dell’Italia: Sinner e compagni sfidano Olanda, Belgio e Brasile

Sorteggiati i gruppi della fase a gironi della Coppa Davis in programma dal 10 al 15 settembre, periodo in cui l'Italia scenderà in campo all’Unipol Arena di Bologna

19-03-2024 16:47

Si sono tenuti oggi a Londra nella sede dell’International Tennis Federation (ITF) i sorteggi per i gironi della Davis Cup Finals 2024, con l’Italia campione in carica che è stata inserita nel Gruppo A insieme a Olanda – già affrontata lo scorso anno in occasione dei quarti di finale -, Belgio e Brasile.

Quando si torna in campo

Gli azzurri inizieranno il loro percorso in Coppa Davis per difendere il titolo conquistato l’anno scorso in finale contro l’Australia il prossimo settembre, quando dal 10 al 15 si disputerà la fase a gironi all’Unipol Arena di Bologna, confermata per il terzo anno come una delle sedi della Davis. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri dovranno vedersela con Olanda, Belgio e Brasile, estratte oggi a Londra dove si è tenuto il sorteggio della fase a gironi con il direttore delle Davis Cup Finals, Feliciano Lopez, e il presidente dell’ITF, David Haggerty.

Gli avversari dell’Italia

Nel proprio girone Sinner e compagni incontrano quindi l’Olanda – già battuta nei quarti di finale l’anno scorso -, il Belgio e il Brasile. Gli Oranje sono con ogni probabilità la squadra più pericolosa tra tutte, come confermato pochi mesi fa quando per passare il turno fu necessario un Jannik dominante sia in singolare che in doppio, essendo anche l’unica delle tre a poter vantare due top-100 in singolare, Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp, oltre a degli ottimi doppisti come Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer e Matwé Middelkoop.

Tra le tre avversarie il Belgio è la formazione con la miglior tradizione in Coppa Davis avendo raggiunto tre volte la finale (nel 1904, nel 2015 e nel 2017), ma è anche l’unica senza giocatori in top-100 in singolare. Il miglior giocatore al momento risulta essere David Goffin – colui che trascinò la squadra alle ultime due finali – che occupa la posizione n°106 del ranking.

Il Brasile è invece l’unica nazionale tra le tre a non trovarsi in svantaggio negli scontri diretti con l’Italia (2-2 il saldo) e per il singolare potrà fare affidamento sul n°76 ATP, Thiago Seyboth Wild, e su Thiago Monteiro, n°110 ATP ma imbattuto da quattro gare nella competizione. In doppio il miglior giocatore verdeoro è il n°43 ATP Rafael Matos, ancora imbattuto nella specialità in Coppa Davis.

Tutti i gironi

Per quanto riguarda gli altri gironi, che si giocheranno nelle città di Valencia (Spagna), Zhuahi (Cina) e Manchester (Gran Bretagna), nel Gruppo B sono state estratte Australia (finalista uscente), Repubblica Ceca, Francia e Spagna – probabilmente il girone più combattuto e interessante tra tutti -, nel Gruppo C invece la Germania affronterà Stati Uniti, Slovacchia e Cile e infine nel Gruppo D sono state inserite Canada, Finlandia, Gran Bretagna e Argentina.

I gironi: