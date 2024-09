Davis, Italia a un passo da Malaga ma la sfida con l’Olanda sarà decisiva. Vavassori, che polemica ai microfoni

L’Italia conquista la vittoria nel secondo match del gruppo di Coppa Davis di Bologna battendo 2-1 il Belgio grazie al punto decisivo conquistato dal doppio Vavassori-Bolelli. Volandri scherza: “Sinner non può giocare”

L’Italia soffre ma conquista un’altra vittoria nel gruppo di Coppa Davis di Bologna. Dopo il successo contro il Brasile, gli azzurri battono 2-1 anche il Belgio questa volta con il punto decisivo conquistato dal doppio azzurro formato da Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Nel pomeriggio era arrivata la vittoria di Berrettini e la sconfitta all’esordio con la maglia dell’Italia di Flavio Cobolli.

L’analisi di Volandri

Ad analizzare il match contro il Belgio ci pensa il capitano Filippo Volandri a cominciare dalla sfida difficile ma vittoriosa di Matteo Berrettini: “L’ha vinta perché avrebbe dato tutto per essere qui e lo ha dimostrato, è difficile andare in campo non conoscendo il proprio avversario. E’ stato bravo, ha fatto fatica a trovare il ritmo ma alla fine ha messo il cuore e ha dimostrato di essere un grande giocatore”.

Sconfitta al terzo invece per il debuttante Flavio Cobolli che dopo oltre due ore di battaglia è crollato al terzo set contro Bergs: “Giocare con Bergs su questa superficie è molto complicato per chiunque. Flavio è stato bravo perché ha approcciato un debutto che non è una cosa semplice, è stato bravissimo a riprendere il secondo set per i capelli e dal terzo set può imparare tantissimo. Non è stato fortunato ma quando giochi a quel ritmo ci sta avere un calo. Il doppio ha giocato meglio nei momenti importanti, meritavano anche con il Brasile ma oggi sui punti che contavano sono stati veramente super”.

Il capitano azzurro prova a rassicurare sulle condizioni di Arnaldi in vista del match con l’Olanda: “Ha preso una piccola distorsione ma anche oggi avrebbe potuto giocare e sarà disponibile per la sfida con l’Olanda. Sinner? No, purtroppo lui non può giocare domenica”, dice ridendo.

Bolelli: “Bravi nei punti decisivi”

Dopo la sconfitta con il Brasile, il doppio azzurro composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori è stato capace di conquistare un successo importante contro una coppia di doppio esperta come Vliegen-Gille: “L’altro giorno siamo usciti con rammarico perdendo dopo 3 matchpoint. Oggi ci tenevamo moltissimo, loro giocano insieme da tempo, è una coppia sempre molto dura da battere. Oggi non abbiamo giocato un tennis spettacolare ma abbiamo sempre servito molto bene. Due risposte nel tiebreak e due sul 5 pari sono valse la vittoria. Ora bisogna finire il lavoro, i match di Davis sono così”.

La risposta polemica di Vavassori

Ma nel corso dell’intervista Sky è avvenuto anche un piccolo episodio particolare. Angelo Mangiante ha rivolto una domanda ad Andrea Vavassori sulla fortuna di giocare insieme a un giocatore esperto come Bolelli, e Wave ha avuto una replica piuttosto polemica: “Penso di avere anche io abbastanza esperienza nel circuito. Ma io volevo farti una domanda visto che non pensavo di essere tornato sui banchi di scuola. Che voto ci dai professore?”. La risposta del giornalista è un 8 e Valvassori prova a chiudere la questione: “Almeno così posso andare a dormire tranquillo”. La frecciata sembra dovuta a un giudizio espresso dal giornalista Sky dopo la sconfitta contro il Brasile.