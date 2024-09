Sinner e la rivalità con Alcaraz, Ruud vara il cambio della guardia. Parigi dimentica Jannik ed è polemica

Due slam per parte per Jannik Sinner e per Carlos Alcaraz e per il norvegese Casper Rudd si può parlare di cambio della guardia. Il Masters 1000 di Parigi lascia fuori Jannik dalla locandina

Il primo anno senza Big Three. Dopo l’era di Federer, Nadal e Djokovic, il 2024 è stata la prima stagione che non ha visto la vittoria di nessuno di loro in un torneo dello slam. Il serbo si è ovviamente consolato con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi ma i successi conquistati da Jannik Sinner (23 anni) e Carlos Alcaraz (21 anni) lasciano pensare che stiamo entrando in una nuova generazione del mondo del tennis.

Ruud: “E’ il momento del cambio della guardia”

Dai Big Three (anche Four considerando le vittorie di Andy Murray) al Dynamic Duo formato da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz aspettando che arrivi qualche nuovo giovane talento a unirsi alla competizione. A sancire questo salto generazionale ci pensa anche il tennista norvegese Casper Ruud: “Credo che ora siamo arrivati al cambio della guardia – ha dichiarato a Eurosport – Quest’anno due giocatori giovani hanno vinto i 4 slam. E’ divertente vedere da vicino che è una cosa possibile. Loro sono quelli che si sono distinti di più, hanno un livello di giocato altissimo e un modo di stare in campo aggressivo”.

“Djokovic, il migliore di sempre”

Ruud non ha dubbi quando si tratta di scegliere il “goat” del tennis, il migliore di tutti i tempi: “Djokovic è sempre stato un osso duro e merita di essere considerato il migliore di tutti i tempi e non c’è dubbio su tutto quello che ha vinto. Ha conquistato ogni titolo possibile ed è stato fantastico vederlo vincere l’oro olimpico. La generazione precedente è stata fantastica, loro straordinari ma noi abbiamo delle colpe. In passato si parlava di Zverev, Tsitsipas e Medvedev come quelli che sarebbero stati protagonisti del cambio ma non ci sono riusciti”.

Paris-Bercy fa arrabbiare i tifosi di Sinner

Come spesso capita c’è sempre spazio per qualche polemica nel mondo del tennis, l’ultima un po’ a sorpresa arriva da una locandina. E in particolare l’immagine scelta dal Masters 1000 di Parigi per promuovere il torneo che si terrà dal 26 ottobre al 3 novembre, in copertina infatti ci sono l’idolo di casa Arthurs Fils, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. E ovviamente tutti hanno notato una clamorosa assenza, quella di Jannik Sinner che pure dovrebbe essere ai nastri di partenza dell’evento francese. Nella scorsa stagione l’azzurro decise di non scendere in campo nell’ottavo di finale contro l’australiano De Minaur dopo aver battuto lo statunitense McDonald in un match che si era però prolungato nella notte, con l’altoatesino che avrebbe dovuto scendere in campo a distanza di poche ore. Una decisione che in quella circostanza provocò molto scalpore.