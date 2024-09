Coppa Davis Italia-Belgio, Berrettini batte il 19enne Blockx e scoppia in lacrime: il retroscena con Cobolli

Quanta sofferenza per 'The Hammer' contro il 19enne di Anversa, schierato a sorpresa da Darcis: successo al terzo set e pianto liberatorio. Poi l'abbraccio col debuttante Cobolli.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Mamma che sofferenza. Matteo Berrettini ha sudato le proverbiali sette camicie per avere ragione di Alexander Blockx, 19enne ragazzo di Anversa che al momento occupa la posizione numero 253 del ranking ATP, e per regalare all’Italia il primo punto nella sfida del girone di Coppa Davis contro il Belgio. Una partita difficile, spigolosa, iniziata male ma conclusa bene, con uno scatto d’orgoglio valso il successo al dodicesimo gioco del terzo set: 3-6 6-2 7-5 i parziali. Vittoria e lacrime per ‘The Hammer’, che non ha trattenuto le emozioni dopo aver rimesso in piedi un match che sembrava potesse scivolare via.

Italia-Belgio, che sofferenza per Berrettini contro Blockx

Probabilmente Berrettini si aspettava di affrontare Raphael Collignon, che il capitano belga Steve Darcis aveva lanciato come primo singolarista nella prima partita contro l’Olanda. Persa malamente al cospetto di Botic van de Zandschulp. E invece ecco uscire dal cilindro lo sconosciuto ragazzino dal dritto al fulmicotone, capace di imbrigliare le idee a Matteo sin dai primi scambi. Doloroso il break nella parte centrale del primo set, poi vinto da Blockx con autorevolezza. Ma Berrettini non s’è perso d’animo, ha messo a frutto l’esperienza, i dieci anni in più del suo avversario. E ha giocato con pazienza.

Coppa Davis, la rimonta di ‘The Hammer’ il punto per l’Italia

Come una formichina, Berrettini ha costruito passo dopo passo la sua rimonta. Il cambio di marcia nel secondo set, che ha attirato pure i complimenti di Paolo Bertolucci, al commento per Sky (6-2). Poi una nuova palude da affrontare nel corso del terzo set, con Blockx bravo a difendere sempre il suo servizio e addirittura minaccioso in diverse circostanze. Quindi il colpo decisivo sul 30-40 del dodicesimo gioco, la vittoria del set e del match e soprattutto il punto regalato all’Italia: impossibile, per un ragazzo “emozionale” come Matteo Berrettini, riuscire a trattenere le lacrime subito dopo il punto del successo.

Berrettini, le lacrime e il curioso retroscena con Cobolli

“Non sapevo cosa aspettarmi, sono entrato non con la stessa energia dell’altro giorno, ma può succedere”, ha ammesso il campione romano ai microfoni di Sky a fine gara.” Mi sono detto di continuare, di gettare il cuore oltre l’ostacolo ed è andata bene”. A interrompere l’intervista l’abbraccio con Flavio Cobolli, pronto a raccogliere il testimone per la sfida a Zizou Bergs: “Ci vogliamo bene, c’è un video al Lemon Bowl che gira che ci riprende da ragazzini. Sono super orgoglioso di quello che stiamo facendo, siamo cresciuti pensando che entrare in top 100 fosse un obiettivo impossibile, invece siamo tutti ragazzi fortissimi. Flavio è un ragazzo speciale, cresciuto insieme a me: suo padre mi ha allenato pure“.

L’emozione della Davis Cup e la spinta del pubblico

Berrettini, insomma, è tornato. Anche se non è ancora al top. Ed è il primo a riconoscerlo: “Non ero al meglio in termini di colpi, non ho giocato la mia miglior partita, ne sono consapevole. Ma in Davis conta solo portare a casa il risultato. I tifosi? L’ho detto in campo e lo ridico qui: senza i miei compagni di squadra, senza il pubblico di Bologna probabilmente avrei perso. Non fosse stata la Davis, ma la partita di un torneo all’estero, probabilmente l’avrei persa. Ecco perché la mia dedica è per loro, meritano il meglio. La gioia che ho urlato a fine partita è per loro. La Davis è davvero un’emozione speciale“.