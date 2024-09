Davis, Volandri punta su Berrettini e Arnaldi ma il pericolo è il “piccolo Sinner”. Belgio, successo a sorpresa con l’Olanda

Gli azzurri debuttano in Coppa Davis contro il Brasile. Volandri punta su Berrettini e Arnaldi in singolare mentre i verdeoro lanciano il talento Joao Fonseca. Il Belgio debutta con un successo a sorpresa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La difesa del titolo comincia a Bologna: l’Italia forte della Coppa Davis conquistata nel 2023 è automaticamente la squadra da battere ma il girone che affronteranno gli azzurri con Brasile, Belgio e Olanda non deve essere sottovalutato. La squadra di Volandri si presenta all’appuntamento con grande voglia ed energia, con Berrettini che vuole riprendersi i gradi di capitano, la solidità del doppio di Vavassori e Bolelli e l’entusiasmo di Arnaldi e del debuttante Cobolli. Mancano all’appello Jannik Sinner (che potrebbe raggiungere i compagni nel fine settimana) e Lorenzo Musetti che ha preferito un po’ di riposo dopo gli ultimi impegni, Olimpiadi comprese.

Le scelte di Volandri: tocca a Berrettini e Arnaldi

Filippo Volandri sceglie la strada dell’esperienza e per il match contro il Brasile le indicazioni che arrivano da Bologna lasciano pensare che i due singolaristi saranno Matteo Berrettini, al suo ritorno con la maglia azzurra, e Matteo Arnaldi che ha fatto parte del gruppo che ha conquistato la Coppa Davis nella scorsa stagione (vincendo anche il singolare contro Popyrin in finale). Quindi a meno di cambi dell’ultimo minuto dovrebbe essere rimandato il debutto di Flavio Cobolli. Il doppio sarà invece affidato alla coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che danno garanzie.

Sul fronte verdeoro, il capitano Jaime Oncins ha una certezza nel primo singolarista da schierare e si tratta di Thiago Monteiro, numero 75 del mondo e reduce da una stagione positiva. Sul secondo sembra esserci più incertezza ma in questo momento l’ago della bilancia sembra pendere dalla parte di Joao Fonseca, il neo 18enne (ha compiuto gli anni lo scorso 21 agosto) che in Brasile hanno già soprannominato il “piccolo Sinner”. Il tennista di Rio de Janeiro ha cominciato la stagione al numero 730 del mondo ed è riuscito a scalare la classifica fino alla posizione 162. E’ un giocatore che sembra avere tutti i colpi per fare una carriera da predestinato e rappresenta un pericolo da non sottovalutare per gli azzurri. L’altro singolarista è il 28enne Meligeni Alves. Il doppio sarà invece formato da Matos e Melo, coppia molto affiatata che quest’anno si è imposta a Stoccarda.

Cobolli: l’emozione del debutto in Davis

Quella di Bologna è un’esperienza speciale per Flavio Cobolli. Il tennista romano è stata una delle grandi rivelazioni di questo 2024 anche se gli è mancato l’acuto della vittoria di un torneo. Ma il grande balzo in classifica ha spinto Volandri a inserirlo nella lista per le sfide con Brasile, Belgio e Olanda: “Sono davvero emozionato, è una sensazione unica sentirsi parte di un gruppo. E’ bellissimo avere la possibilità di indossare la maglia azzurra. I ragazzi mi hanno aiutato ad ambientarmi subito. Sento che siamo una grande famiglia. Non vedo l’ora di scendere in campo. Sto lavorando bene e so di avere ancora grandi margini di miglioramento”.

Belgio-Olanda: che battaglia, decide il doppio

Il raggruppamento di Davis a Bologna è cominciato sul bilancio dell’equilibrio con la sfida tra Belgio e Olanda che ha regalato subito grandi emozioni. Nel primo match Van de Zandschulp ha battuto Collignon in due set con il punteggio di 7-5, 7-6. Sembrava tutto in discesa per gli Orange che nella seconda sfida schieravano il loro numero 1, Griekspoor, che però si è lasciato sorprendere dall’emergente Zizou Bergs che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Decide dunque il doppio con l’Olanda che vince il primo set con la coppia Koolhof-Van De Zanschulp. Gille e Vliegen però ritrovano energia nel secondo set e rimettono il match in parità. Nel terzo è la coppia belga a piazzare il break in apertura di set che vale la vittoria e il primo punto per il Belgio.